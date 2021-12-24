Елена Бережная представит спектакль "Золушка" на новом катке в Петербурге

25 декабря на Конюшенной площади Петербурга появится новый городской каток с ледовым полем 18 на 40 метров. Ежедневно артисты Государственного детского ледового театра под руководством олимпийской чемпионки Елены Бережной будут показывать там спектакль "Золушка".

- У нас большой опыт показа спектаклей для маленьких зрителей, - говорит худрук театра Елена Бережная. - Известная всем классическая сказка о Золушке, в которой много юмора, множество интерактивных элементов, акробатики, обычно не оставляет никого равнодушным. Детям очень нравятся сцены с превращением тыквы в карету, Золушки в принцессу, зрители - и даже взрослые - с удовольствием подпевают, подсказывают слова, и в итоге помогают Золушке обрести счастье.

Как сообщает пресс-служба, павильон катка выдержан в классическом петербургском стиле с элементами петровского барокко и гармонично вписывается в ансамбль Конюшенной площади. Каток оснащен теплыми фойе, прокатом и трибуной для просмотра представлений. Во время массового катания на льду могут находиться до 100 человек. Новички смогут воспользоваться так называемыми "ассистентами фигуриста" ("пингвинами").

Каток будет действовать до 16 января, с 11.00 до 23.00. Вход для взрослых будет осуществляться при предъявлении QR-кода.