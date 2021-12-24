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24.12.2021 09:16

Курс на здоровье

МКС разработала персонифицированные восстановительные программы для переболевших коронавирусом
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 293(8644)
Впереди новогодне-рождественские выходные. Есть время не просто отдохнуть, а заняться здоровьем. Тем более что многие, переболев коронавирусом, в дальнейшем столкнулись с проблемой осложнений. О возможностях восстановительных программ и чек-апах "РГ" спросила Сергея Азаренко, главного врача Многопрофильной клиники "Сестрорецкая" (МКС). МКС - уникальный для России формат медицинского учреждения, который объединяет Центр точной диагностики, Многопрофильный стационар, Роддом, Хирургическое отделение и SPA*.
Сергей Азаренко: Длительность восстановительных программ от 10 дней до четырех недель. Фото: Сергей Николаев/РГ Сергей Азаренко: Длительность восстановительных программ от 10 дней до четырех недель. Фото: Сергей Николаев/РГ
Сергей Азаренко: Длительность восстановительных программ от 10 дней до четырех недель. Фото: Сергей Николаев/РГ

Сергей Азаренко: Чтобы справиться с проблемой, необходимо действовать комплексно. Общих рекомендаций нет: ведь вирус до конца не изучен и проявляет себя по-разному, нанося вред тем или иным органам и системам. У кого-то начинаются проблемы с сердечно-сосудистой системой, у кого-то главная жалоба - выпадение волос, кто-то уже не может работать из-за повышенной утомляемости. Восстановительные программы формируются индивидуально вместе с лечащим врачом. Мы не обещаем восстановление за три дня. Чудес не бывает! Продолжительность программ - от 10 дней до четырех недель, разработаны они на основе диагностических мероприятий и данных клинических исследований. Также в клинике ведут прием более 30 ведущих профильных специалистов. В программы входят медикаментозная терапия, лечебная физкультура, физиотерапия, соблюдение режима, диета и другое.

Можно ли провести эти дни в стационаре клиники, чтобы не приезжать каждый день?

Сергей Азаренко: Конечно! В стационаре очень комфортные условия пребывания, лечебное питание, всегда можно сходить в SPA-зону, поплавать в бассейне. У нас очень мягкая вода. К тому же клиника расположена в красивом курортном месте. Здесь лечит сама природа.

Многих пугают тревожные состояния, возникшие в том числе после коронавируса. И люди стесняются говорить об этом.

Сергей Азаренко: Если ничего не предпринимать, то ситуация усугубится. Коронавирус, о чем говорит накопленный врачами опыт, вызывает огромное количество депрессивных расстройств. Чтобы добиться результата, необходимо комплексное воздействие. Возможности клиники с ее полным штатом психологов, психотерапевтов и других специалистов позволяют справиться с проблемой.

Пандемия заставила серьезнее относиться к здоровью. Можно ли за короткое время пройти детальное обследование и выявить, что именно в зоне риска?

Сергей Азаренко: Предлагаем как готовые программы чек-апов, так и индивидуальные. Персонифицированный подход предпочтительнее. Мы располагаем собственной лабораторией (поэтому анализы делаются быстро и качественно), новейшим оборудованием и врачами 40 специальностей. У нас, например, УЗИ-аппараты - экспертного класса, КТ на 512 срезов, первый и единственный в России аппарат МРТ, имеющий дополнительные возможности в диагностике.

Программа обследования в среднем занимает один-два, максимум три дня в зависимости от того, нужна ли гастроколоноскопия (мы ее проводим под наркозом) или нет. При желании можно провести это время в стационаре.

Клиника располагает собственной лабораторией,новейшим оборудованием и врачами 40 специальностей. Фото: Сергей Николаев/РГ

Не секрет: даже люди с нормальным весом имеют большую зашлаковку организма. Можно ли почистить организм?

Сергей Азаренко: Да, в том числе с помощью современного аппарата для мониторной очистки кишечника. Мы разрабатываем для пациента программу, которую он продолжит выполнять дома, формируем новые привычки питания. А что касается лишнего веса: важен не сиюминутный результат по его уменьшению, а то, как в дальнейшем пациент будет придерживаться здорового образа жизни, чтобы лишние килограммы не вернулись вновь.

В клинике существуют программы для людей с сахарным диабетом второго типа. Действительно можно уменьшить дозу инсулина или вообще убрать необходимость в нем?

Сергей Азаренко: Да, для лечения используем возможности фармакологии, диетологии, хирургии. Например, благодаря бариатрической операции на желудке человек с избыточным весом начинает меньше есть, у него уходит инсулинорезистентность, организм приходит в норму. Кстати,

в рамках международного сотрудничества с немецкой клиникой "Объединение ЮГ-Запад" для проведения различных хирургических операций приезжают ведущие специалисты Германии, такие как Валерий Кравцунов. К нему в Германии очередь на месяцы вперед.

В новогоднюю ночь мало кто хочет оказаться в больнице. Но если так сложились обстоятельства?

Сергей Азаренко: МКС работает без выходных, 24 часа в сутки. Я как главврач обязательно пройду вечером 31 декабря по палатам и поздравлю пациентов с наступающим Новым годом, а утром 1 января приеду с традиционным обходом.

*СПА

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