Под Калининградом открылась первая цифровая инклюзивная теплица

Первая в Калининградской области цифровая инклюзивная теплица открылась в "Школе будущего" пригорода Большое Исаково. Она полностью автоматизирована. Но главное -это доступность теплицы для маломобильных людей. Дети с ограниченными возможностями здоровья смогут получить здесь практические навыки растениеводства.

Похожие теплицы есть в некоторых школах-интернатах региона, их открывали в рамках нацпроекта "Образование". Там ребята с инвалидностью обучаются садоводству и ландшафтному дизайну. Но теплица такого высокого технологичного уровня в "Школе будущего" - действительно как из будущего.

Как рассказали в региональном министерстве образования, спектр освещения здесь настраивается под конкретную культуру, гидропоника обеспечивает водный режим и минеральные удобрения, а управлять процессами можно при помощи приложения на смартфоне.

Теперь в школьной столовой всегда будет свежая зелень собственного производства, ученики смогут сами выращивать десятки овощных культур круглый год. А еще здесь большое поле для лабораторной и экспериментальной работы по биологии, химии, физике, географии, технологии, экологии, экономике.

- Такие проекты, безусловно, заслуживают внимания и должны находить продолжение, особенно в школах сельской местности, где развиты агропромышленность и подсобное сельское хозяйство, - подчеркивает министр образования региона Светлана Трусенева. - Есть также идея привлечь студентов колледжа агротехнологий для обучения школьников основам растениеводства.