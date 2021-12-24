Подавший сигнал тревоги самолет из Краснодара приземлился в Пулково

Пассажирский самолет, подавший сигнал тревоги на пути из Краснодара в Петербург, благополучно сел в аэропорту Пулково. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиаслужбах.

Airbus A319 подал тревожный сигнал в небе над Тверской областью. Однако самолет не менял курс и высоту, проинформировал источник.

В этот же день сигнал тревоги подал другой пассажирский самолет - Boeing 737, выполнявший рейс Саратов - Москва. При этом он резко снизился. В итоге борт также благополучно приземлился в аэропорту Домодедово.