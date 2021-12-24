В Архангельске подросток погиб после падения с железнодорожного моста

С железнодорожного моста на лед Северной Двины в Архангельске упал подросток. Об этом сообщили в региональной Службе-112.

К спасателям обратился местный житель: он рассказал, что на середине пешеходной части железнодорожного моста через Северную Двину лежит оставленный кем-то школьный рюкзак.

Опасения подтвердились: на льду реки обаружили 16-летнего подростка - мальчик при падении с высоты получил тяжелые травмы. Его передали бригаде скорой помощи, но в реанимации, несмотря на все усилия врачей, спасти ребенка не удалось.

Причину произошедшего выясняют следственные органы.