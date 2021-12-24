В Мурманской области туристы смогут получить "Полярный паспорт"

Для участников арктических туров, которые решили полюбоваться красотами высоких широт, по заказу Ростуризма разработан "Полярный паспорт".

Он был представлен на международной туристической площадке Made in Arctic в Кировске Мурманской области. Именно в Заполярье состоится пилотный запуск проекта. Туристам, посетившим Кольский полуостров, первым в стране будет доступна возможность оформить этот документ.

Полярный паспорт имеет все атрибуты настоящего документа: разворот с персональной информацией, уникальный номер и средства защиты от подделки. Его обложка покрыта специальной пленкой, которая переливается, подобно северному сиянию.

Он содержит информацию о 55 достопримечательностях Российской Арктики. От Мурманской области в их число включены ледокол "Ленин", национальный парк "Хибины", круиз на ледоколе, Полярно-Альпийский ботанический сад-институт, город Мурманск, природный парк "Полуострова Рыбачий и Средний", а также село Териберка и северное сияние. В каждом месте туристу поставят в арктический паспорт уникальную печать. Но заполнить все страницы непросто: на то, чтобы посетить каждую арктическую достопримечательность, понадобится около 500 дней.