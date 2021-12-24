В Мурманской области встретили Гиперборейский Новый год

Жителям Мурманской области повезло: Новый год они встречают самыми первыми в России. В регионе запущен специальный туристический проект, который называется "Ковдор - столица Гипербореи" - все главные события праздника проходят именно там - на берегу озера Ковдоро.

Согласно древней легенде о стране Гиперборее, Новый год в ней праздновался в день зимнего солнцестояния, приходящийся на 22 декабря. В этот самый короткий день в году Солнце проходит по своей самой южной точке и достигает минимальной высоты над горизонтом. Согласно легенде, в этот день тьма особенно близко, и всем людям необходимо призывать силы света и проводить очищающие обряды, чтобы Солнце вернулось.

По словам краеведов, праздник вырос из преданий о символе вечности - змее Куввте, который просыпается в эту ночь. Предполагается, что от древнесаамского слова "Куввт", что означает "змей", и произошло название города Ковдор. Участники праздника в очередной раз встретили этого покровителя здешних мест, который, по древним саамским поверьям, единственный раз в году выходит к людям, несет им свет и тепло, исполняет желания, восстанавливает мир и спокойствие на земле Гипербореи.

По мнению горожан, за три года, в течение которых в Ковдоре существует этот проект, город преобразился. Его главной достопримечательностью сегодня является Гиперборейский парк, благоустроенный при участии компании "ЕвроХима", поддерживающей проект. Недавно здесь появилась аллея с декоративными кустарниками и небольшими елочками, которые закуплены в одном из лесопитомников Санкт-Петербурга. Все деревья благополучно прижились.

Чтобы увидеть Гиперборейский Новый год, в Ковдор приезжают "звезды". В городском Дворце культуры выступили заслуженные артистки России Нина Шацкая и Алика Смехова, а также режиссер и драматург МХАТ Дмитрий Минченок. В это же время на городской сцене, не побоявшись 20-градусного мороза, пели артисты из Мурманска, Североморска и Санкт-Петербурга.

- В "Макбете" Шекспира есть упоминание о кавдорском тане. И там слово "Кавдор" также означает "змей". Такое сравнение убеждает в том, что мир гораздо меньше, чем мы можем себе представить, - сказал Дмитрий Минченок. - Сегодня я увидел, как мир открывается заново для человека непосвященного с совершенно неожиданной стороны. Север - удивительная земля. Здесь можно почувствовать себя великаном и найти сокровище, но не в земле, а в себе самом.

Справка "РГ"

Гиперборея в древнегреческой мифологии - легендарная северная страна, место обитания народа гипербореев. Согласно легендам, Гиперборея (она же Арктида) - праматерь всей мировой культуры, о существовании которой известно из античных манускриптов. Есть гипотеза, что следы этой древнейшей цивилизации найдены на Кольском полуострове. Она стала поводом, чтобы запустить проект "Ковдор - столица Гипербореи", который в 2019 году признан лучшим в России по продвижению территорий и стал лауреатом национальной премии "Серебряный лучник". Сегодня проект является узнаваемым туристическим брендом Ковдора, в его рамках разрабатываются эксклюзивные маршруты для гостей Заполярья.