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24.12.2021 19:24
Рубрика: Общество

В Петербурге пациентам после инфаркта стали бесплатно выдавать лекарства

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в поликлиниках пациентам, перенесшим инфаркты и операции на сердце, стали выдавать рецепты на бесплатные лекарства, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

Фото: iStock
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Суть проекта в том, что данные о перенесенном инфаркте или операции на сердце, больница сама передает в поликлинику, внося запись в регистр пациента.

Самому гражданину нужно прийти в поликлинику в течение трех дней после выписки, предъявить полис, СНИЛС и документы из больницы. Врач поликлиники должен поставить пациента на диспансерный учет и выписать ему льготные лекарства, если в них есть необходимость.

Право на бесплатные препараты у пациента сохраняется в течение двух лет после выписки из стационара. Программа действует для граждан, перенесших инфаркты, аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий и катетерную абляцию.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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