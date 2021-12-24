В Петербурге пациентам после инфаркта стали бесплатно выдавать лекарства

В Петербурге в поликлиниках пациентам, перенесшим инфаркты и операции на сердце, стали выдавать рецепты на бесплатные лекарства, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

Суть проекта в том, что данные о перенесенном инфаркте или операции на сердце, больница сама передает в поликлинику, внося запись в регистр пациента.

Самому гражданину нужно прийти в поликлинику в течение трех дней после выписки, предъявить полис, СНИЛС и документы из больницы. Врач поликлиники должен поставить пациента на диспансерный учет и выписать ему льготные лекарства, если в них есть необходимость.

Право на бесплатные препараты у пациента сохраняется в течение двух лет после выписки из стационара. Программа действует для граждан, перенесших инфаркты, аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий и катетерную абляцию.