В Петербурге у лишившего глаза сотрудницу бизнесмена забрали машину

В Петербурге судебные приставы арестовали автомобиль Kia Cerato, принадлежащий владельцу гостиницы, который в прошлом году, будучи в пьяном состоянии, выстрелил в лицо сотруднице своего отеля. 18-летняя девушка потеряла левый глаз.

Как сообщает Управление судебных приставов по Санкт-Петербургу, отельера приговорили к шести годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью. Также он должен выплатить своей сотруднице 1,8 миллиона рублей.

Но денег от своего теперь уже бывшего работодателя девушка так и не получила.

Тогда приставы арестовали принадлежащую бизнесмену машину, в ближайшее время ее выставят на торги. Этих денег с большой вероятностью не хватит, чтобы рассчитаться с девушкой, но приставы продолжат поиск имущества предпринимателя, которое можно взыскать.