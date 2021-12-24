В Петербурге звезды мюзиклов споют мировые хиты

В новогодние и рождественские каникулы в Северной столице состоится большой концерт участников нового проекта VOICE X - восходящих звезд популярных российский мюзиклов и театральных постановок.

8 января в 19.00 в концертном зале "Колизей-Арена" они исполнят абсолютные мировые хиты Queen, Beyoncé, Bon Jovi, Tom Jones, Sam Smith, Lady Gaga, Jesse Kramer, Mariah Carey. Главная интрига этого концерта в том, что имена шести артистов до концерта будут держаться в тайне, поэтому зрителей ждет настоящий праздничный сюрприз, уверяют организаторы.

"Конечно, первый вопрос - кто солисты? Интригу мы сохраним до самого концерта. У нашего концерта две важные задачи. Во-первых, представить петербургской публике, поклонникам мюзиклов и любителям хорошей музыки - новые имена мощных и талантливых артистов, которые совсем скоро, и мы в этом убеждены, взойдут на музыкальный Олимп. Во-вторых, сейчас наступает удивительное и доброе время праздников, когда сердце наполняется ожиданием чудес, красоты, радости, добра. Именно такое настроение мы и хотим создать гостям нашего рождественского концерта", - говорит Андрей Пастушенко, автор идеи, продюсер White Raven Group.