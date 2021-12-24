В Петербурге звезды мюзиклов споют мировые хиты

Новости

Минск: Груз с гуманитарной помощью взял курс на Вьетнам 19:07
На новогоднем балу во Дворце Независимости блистала молодежь Беларуси 18:40
Заместителем главы МВД РФ назначен Александр Кравченко 18:36
Первые партии вакцины "Спутник М" выпущены в оборот 18:29
Болельщики признали Сафонова лучшим игроком сборной России 18:12
В Москве начнутся скачки атмосферного давления 18:01
Голикова сообщила об улучшении ситуации с COVID-19 в каждом пятом регионе 17:56
Глава "Автодора" рассказал, как будут работать дорожники 1 и 2 января 17:46
Глава ФАС предсказал снижение цен на дизельное топливо 17:37
Москва встала в 9-балльных пробках 17:33
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 60% 17:24
Стало известно, на сколько подорожают Lada с 1 января 2022 года 17:23
ФАС призвала не менять механизм демпфера для рынка топлива в 2022 году 16:56
Некоторые медработники получат дополнительные дни оплачиваемого отпуска 16:50
Почти 170 морских пехотинцев США были уволены за отказ от вакцинации 16:45
В Ярославле открылся корпоративный университет для малого и среднего бизнеса 16:35
Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Россию 16:31
В Москве усилили патрулирование парков и лесов 16:30
Клименко: Оборотный штраф для Google является точкой невозврата 16:24
Мишустин: Сделаем все, чтобы людям комфортно жилось 16:21
Путин поручил поощрять регионы за знаковые научные проекты 16:18
Подавший сигнал тревоги самолет из Краснодара приземлился в Пулково 16:18
Путин поручил выплачивать ученым в Арктике надбавки с первого месяца 16:12
В брянской школе отравились 30 детей 16:07
Володин обсудил с руководителями фракций планы работы на 2022 год 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
24.12.2021 18:36
Рубрика: Культура

В Петербурге звезды мюзиклов споют мировые хиты

Текст: Ян Гриневич (Санкт-Петербург)
В новогодние и рождественские каникулы в Северной столице состоится большой концерт участников нового проекта VOICE X - восходящих звезд популярных российский мюзиклов и театральных постановок.
Фото: Пресс-служба проекта VOICE X Фото: Пресс-служба проекта VOICE X
Фото: Пресс-служба проекта VOICE X

8 января в 19.00 в концертном зале "Колизей-Арена" они исполнят абсолютные мировые хиты Queen, Beyoncé, Bon Jovi, Tom Jones, Sam Smith, Lady Gaga, Jesse Kramer, Mariah Carey. Главная интрига этого концерта в том, что имена шести артистов до концерта будут держаться в тайне, поэтому зрителей ждет настоящий праздничный сюрприз, уверяют организаторы.

Россияне стали больше покупать дорогих билетов на концерты и фестивали

"Конечно, первый вопрос - кто солисты? Интригу мы сохраним до самого концерта. У нашего концерта две важные задачи. Во-первых, представить петербургской публике, поклонникам мюзиклов и любителям хорошей музыки - новые имена мощных и талантливых артистов, которые совсем скоро, и мы в этом убеждены, взойдут на музыкальный Олимп. Во-вторых, сейчас наступает удивительное и доброе время праздников, когда сердце наполняется ожиданием чудес, красоты, радости, добра. Именно такое настроение мы и хотим создать гостям нашего рождественского концерта", - говорит Андрей Пастушенко, автор идеи, продюсер White Raven Group. 

В регионах Культура Музыка Поп-музыка Культура Музыка Рок Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин объявил начало научного десятилетия
Мишустин: Сделаем все, чтобы людям комфортно жилось
Сенаторы одобрили отмену обязательного техосмотра
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 60%
В МИД РФ подозревают Украину в подготовке военной операции в Донбассе
Что интересного было в русской литературе в 2021 году
Российские кинокритики назвали лучшие сериалы года