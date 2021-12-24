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24.12.2021 15:54
Рубрика: Происшествия

В Поморье перекрыли канал ввоза нелегального табака в крупном размере

Текст: Татьяна Сухановская

В Архангельской области сотрудники РУФСБ перекрыли канал ввоза на территорию региона немаркированной табачной продукции в особо крупном размере.

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости
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По информации пресс-службы регионального управления УФСБ, вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда Архангельска в отношении ранее судимого местного жителя: он обвиняется в приобретении и хранении немаркированных табачных изделий в целях сбыта, а также в осуществлении незарегистрированной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.

Ранее сотрудники РУФСБ России по Архангельской области совместно с коллегами из областного УМВД изъяли из незаконного оборота более 47 тысяч пачек сигарет различных марок общей стоимостью около пяти с половиной миллионов рублей: сигареты хранились в специально арендованных гаражных боксах на территории промышленной зоны областного центра. Кроме того, было установлено несколько фактов незаконной продажи обвиняемым немаркированных табачных изделий.

Суд назначил "табачному" нелегалу наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии строгого режима.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Алкоголь и табак

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