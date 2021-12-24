В Вологодской области в ДТП попали сразу девять машин

В Грязовецком районе Вологодской области в пятницу случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. В аварию попали сразу девять автомобилей.

Как рассказал на своей странице в соцсети глава муниципалитета Сергей Фекличев, ДТП произошло на 416-м километре автомобильной трассы М-8. В 10.20 поступило сообщение в единую диспетчерскую службу об аварии с шесть машинами, три из которые грузовые и три легковые. Два грузовика съехали в кювет и опрокинулись. А через 20 минут в 200-х метрах от первого ДТП столкнулись еще три машины. Одна также съехала в кювет и перевернулась.

Причины аварии устанавливаются. Предварительно - сложные погодные условия, снегопад. На месте ДТП работают экстренные оперативные службы района. Движение организовано по одной полосе. Погибших нет, пострадавшие от госпитализации отказались.