В Вологодской области в ДТП попали сразу девять машин

Новости

Петр Бирюков: Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности 13:29
Блогера, осквернившего портрет ветерана, приговорили к 4 годам колонии 13:24
Определен состав сборной России на "Тур де Ски" 13:23
МИД РФ: Москва призывает Вашингтон вернутся к диалогу в ВТО 13:23
Песков рассказал о работе штаба по "омикрону" 13:21
В МИД РФ подозревают Украину в подготовке военной операции в Донбассе 13:17
Россияне назвали писателя, музыканта, актера и спортсмена года 13:15
Новак назвал возможный срок завершения сертификации "Северного потока-2" 13:14
Путин поздравил президента Азербайджана Алиева с 60-летием 13:11
Путин стал политиком года по опросу ВЦИОМ 13:09
В ПФР рассказали, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии 12:46
Телеканал ТНТ сменил генерального продюсера 12:43
В Ростове полиция задержала экс-директора городского водоканала 12:42
Россияне выбрали "коронавирус" словом года 12:42
Захарова заявила о подготовке Киева к силовому решению конфликта в Донбассе 12:29
Британцы одобрили критику Запада со стороны Путина 12:27
Рябков: "Северный поток-2" превратился в Европе в разменную монету 12:27
Самолет МС-21 завершил летную сертификационную программу 12:20
Оперштаб: В Москве выявлено 2126 новых случаев COVID-19 12:20
Рябков: Запад не должен недооценивать решимость Москвы и Пекина защищать свои интересы 12:06
Белоусов исключил возможность дефолта "Роснано" 12:05
Виновник массового ДТП с 20 машинами оказался психически больным 11:55
В Сочи спрогнозировали резкое потепление до +12 градусов 11:53
Названа предварительная причина пожара в астраханской больнице 11:51
Суд отправил под домашний арест гендиректора "Крымгеологии" 11:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
24.12.2021 13:00
Рубрика: Происшествия

В Вологодской области в ДТП попали сразу девять машин

Текст: Светлана Цыганкова

В Грязовецком районе Вологодской области в пятницу случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. В аварию попали сразу девять автомобилей.

В Архангельске подросток погиб после падения с железнодорожного моста

Как рассказал на своей странице в соцсети глава муниципалитета Сергей Фекличев, ДТП произошло на 416-м километре автомобильной трассы М-8. В 10.20 поступило сообщение в единую диспетчерскую службу об аварии с шесть машинами, три из которые грузовые и три легковые. Два грузовика съехали в кювет и опрокинулись. А через 20 минут в 200-х метрах от первого ДТП столкнулись еще три машины. Одна также съехала в кювет и перевернулась.

Причины аварии устанавливаются. Предварительно - сложные погодные условия, снегопад. На месте ДТП работают экстренные оперативные службы района. Движение организовано по одной полосе. Погибших нет, пострадавшие от госпитализации отказались.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область РГ-Видео

Главное сегодня

МИД РФ: Москва получила предложение о созыве Совета Россия - НАТО
Новак назвал возможный срок завершения сертификации "Северного потока-2"
Блогера, осквернившего портрет ветерана, приговорили к 4 годам колонии
В МИД РФ подозревают Украину в подготовке военной операции в Донбассе
Обвиняемые по делу "Зимней вишни" получили огромные сроки и штрафы
Почему суды стали чаще принудительно отправлять в психиатрические клиники
Что надо знать о мошенниках: топ-5 новых схем финансовых аферистов