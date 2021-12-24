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24.12.2021 13:33
Рубрика: Власть

Жители Тосненского района пожаловались на транспортный коллапс

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 293(8644)
В редакцию "Российской газеты" обратились жители деревни Новолисино под Тосно. Люди жалуются на автобусы, которые связывают населенный пункт с остальным миром. По утрам, когда всем нужно на работу, общественный транспорт не ходит. Жители в отчаянии, ведь работают они в Петербурге, а расстояние от деревни до границ Северной столицы составляет 45 километров.
Зимой подолгу ждать автобуса особенно неприятно. Фото: Владимир Песня/РИА Новости Зимой подолгу ждать автобуса особенно неприятно. Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Зимой подолгу ждать автобуса особенно неприятно. Фото: Владимир Песня/РИА Новости

- Сегодня опять не было автобусов на 06.20, 06.45, 07.20 и 07.55, - сообщает жительница Новолисино Ксения Гневко.

Общественный транспорт Петербурга 1 января будет работать до 2.00

Это значит, что несколько десятков сельчан опоздали на работу. Причем это не разовый случай. Сбои в автобусном сообщении происходят с пугающей регулярностью. В первых числах декабря, например, утренние рейсы срывались на протяжении трех дней подряд.

- У нас в Новолисино работы толком нет, - говорит Ксения. - Люди в большинстве своем работают в Петербурге. Дорога туда занимает около двух часов: надо сесть на первый автобус, доехать до Тосно, а потом оттуда на электричке добраться до города. Соответственно, автобусы, которые уходят до семи утра, для нас очень важны. Если ехать позже, то опаздываешь на работу.

В расписании, которое висит на здешней остановке, написано, что транспорт по маршрутам № 315 и 315А ходит раз в 15 минут. По факту, говорят местные жители, получается значительно реже. А иногда автобусы и вовсе не приезжают или, наоборот, отправляются раньше времени, и пассажиры на них не успевают. Люди пишут письма, жалуются в различные инстанции с 2012 года. Причины сбоев каждый раз озвучиваются разные. То автобусы застревали на переезде, то не успевали заправиться на газовой заправке, то зимой не могли выйти в рейс из-за морозов. В этот раз, по словам чиновников, причиной стал коронавирус.

Дорога до Петербурга занимает два часа. Не уехал до семи утра - опоздал на работу

- Большое количество случаев COVID-19 среди водителей привело к тому, что произошел сбой в движении автобусов в начале декабря. В связи с неисполнением своих обязанностей на перевозчика возложен штраф, - сообщила "РГ" Светлана Онышко, специалист I категории сектора по транспортному обеспечению и экологии администрации Тосненского района.

Но жителям от этого не легче. Ждать зимой по 30-40 минут автобус - сомнительное удовольствие, а когда дни морозные, то и вовсе невыносимо.

Фото: Иван Малыгин
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Местные жители в таких случаях стараются поймать попутку или скидываются на такси. Поездка до Тосно стоит 300 рублей. Каждый день не накатаешься. На автобусе, к слову, можно доехать за 40 рублей. Многие пассажиры пользуются льготными проездными, так что для них билет еще дешевле.

Новолисинцы полагают, что вся эта ситуация со сбоями в расписании происходит из-за того, что перевозчик не заинтересован в маршруте и намеренно старается от него отделаться.

- У нас в Тосненском районе имеются разные маршруты: есть убыточные, до совсем небольших населенных пунктов с минимальным пассажиропотоком, есть прибыльные. Маршруты 315 и 315А приносят прибыль, перевозчик в них заинтересован, - не соглашается с этой логикой Светлана Онышко. - В целом пассажиропоток там такой, как и ожидалось при организации этого маршрута.

Соответственно, оснований, чтобы пустить дополнительные автобусы из Новолисино до Тосно, нет. Все, что могут сделать чиновники районной администрации, это каждый раз штрафовать перевозчика за очередные сбои в расписании и вести с ним душеспасительные беседы о социальной ответственности.

P. S.

Cам перевозчик некоторое время назад добился, чтобы движение автобусов новолисинского маршрута отображалась на Яндекс-картах. Такое никого не удивляет в Петербурге, но в Ленобласти встречается далеко не везде. Суть в том, что пользователь на экране смартфона в реальном времени может видеть, где едет автобус.

Правда, местных жителей, которые опаздывают на работу, техническая новинка не спасает. Им важно уехать, а не отслеживать график. Администрация и перевозчик разводят руками: Новолисино - не мегаполис, автобусов мало, водителей тоже, нивелировать все непреодолимые обстоятельства невозможно.

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