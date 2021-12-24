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24.12.2021 06:35
Рубрика: Власть

Журналистка обратила внимание Путина на проблему ипотеки в аварийном жилье

Текст: Вера Черенева (Сыктывкар)
Российская газета - Неделя № 293(8644)
Одна из главных проблем Республики Коми - это большое количество аварийных домов. Только в ближайшие три года в очереди на расселение больше 7 тысяч человек.
Фото: Павел Гирин / РИА Новости

Но в регионе еще много домов, которые по факту аварийные, но статуса такого не имеют, что приводит к множеству проблем. Об этом Владимиру Путину на пресс-конференции рассказала журналистка из Сыктывкара Дарья Шучалина.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
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Сейчас в программу расселения подпадают дома, признанные аварийными до 2017 года. Но этим летом в Коми прошла большая инвентаризация и выяснилось, что домов с признаками аварийности значительно больше. Будет ли для них новая программа, поинтересовалась корреспондент.

- Будет, программы готовятся, - ответил Путин. И подчеркнул: - Мы должны вытащить людей из трущоб.

Один из главных вопросов - участие в программе бюджетов разных уровней.

- Нужно смотреть на состояние региональных финансов. Будем настраивать этот механизм. Но и доходы региональных бюджетов существенно выросли. Будем исходить из реалий, - резюмировал президент.

Также журналистка обратила внимание президента на проблему ипотеки в аварийных домах. В большинстве случаев речь идет не о некачественных новостройках, а о вторичке, старых домах, например, двухэтажных послевоенных бараках, которые называют "деревяшками". В таких домах часто встречаются сгнившие перекрытия, во многих отсутствует централизованное водоснабжение, канализация. Но статуса аварийности у многих таких домов нет. Соответственно, банки не видят никаких препятствий в том, чтобы давать ипотеку в таких домах.

Но если на этапе заключения договора приобретение квартиры в таком доме - это личный выбор человека, то при попадании дома в число аварийных и расселении этого здания возникает коллизия, которая не решена.

Журналистка отметила, что у людей сохраняются обязательства по выплате кредита за квартиры в домах, которые признаны аварийными и идут под снос.

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Президент сразу заявил: у него нет быстрого ответа на этот вопрос.

- Если есть такая проблема, мы решение поищем, - отметил Путин.

Стоит отметить, что жилье в бараках, которые могут в перспективе признать аварийными, люди часто покупают не от хорошей жизни. В Республике Коми строительство многоквартирных домов на постоянной основе ведется лишь в Сыктывкаре. В отдаленных поселках на бараки-деревяшки приходится значительная доля многоквартирного жилого фонда, и если у человека нет средств, чтобы купить полноценный дом, то приобрести квартиру он может лишь в таком доме.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Президент Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Сыктывкар Большая пресс-конференция Владимира Путина-2021

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