Как в регионах ЮФО можно отпраздновать Новый год

Новый год, конечно, семейный праздник, его принято проводить дома под елкой. Но за два года карантинных ограничений и удаленки, проведя дни и ночи в своей квартире, так хочется сорваться с насиженных мест и оторваться где-нибудь по-настоящему.

Вот уж где действительно можно затеряться, попав совершенно в другое временное измерение. Фото: Пресс-служба "Затерянный мир"

И пусть при скромных наличных это будут не дальние дали, а где-то совсем рядом. Ведь от пройденных расстояний сумма впечатлений не меняется. И обогатиться ими можно даже в соседнем городке. Корреспонденты "РГ" выяснили, что же есть такого недалеко от дома, чтобы хоть немного расширить суженный коронавирусной реальностью кругозор. Итак, поехали!

Урюпинск: Со столичным размахом

Если захочется столичного размаха, то можно бросить все и отправиться в Урюпинск. Встреча Нового года в столице русской провинции пройдет без общегородских гуляний. Массовые мероприятия не проводят из-за ковидных ограничений. Зато в Урюпинске, скорее всего, на Новый год будет снег.

На память друзьям и родным с берега Хопра можно привезти стильный трикотаж с брендовой надписью про Урюпинск или платки из прославленного местного козьего пуха. Говорят, что порода коз, с которых начесывают этот пух, водится только здесь, в небольшом ареале на стыке Волгоградской и Воронежской области. Милых животных пытались переселять в другие регионы, но там их пух быстро терял ценные качества.

Чтобы осмотреть городок, хватит одного дня. Можно сделать незабываемые фотографии на фоне забавных скульптур: той самой козы, бабушки-вязальщицы, студента, сдающего экзамен по научному коммунизму, или героев рассказа Шолохова "Судьба человека".

Ночлег в гостинице с хорошими отзывами обойдется всего в 1300 рублей на двоих. Даже самый дорогой отель в центре столицы русской провинции не ударит по карману: 2500 рублей с завтраком.

Волгоград: Не замерзнуть в Дубовке

Оказавшись на новогодних каникулах в Волгограде, не зацикливайтесь на патриотической тематике. Тем более что на Мамаевом кургане как раз бывает очень ветрено и холодно. Можно посетить музей-заповедник "Старая Сарепта", в котором воссоздан быт немецкой колонии XVIII - XIX века. Там есть действительно уникальные кулинарные сувениры, приготовленные по старинным рецептам гернгутеров.

А раз уж заговорили об интересных подарках, которые можно привезти из Волгограда, то нельзя не упомянуть о масках и сумках из музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова. Дело в том, что этот художественный текстиль стал победителем всероссийского конкурса "Туристический сувенир". Стоимость одной маски с напечатанной на ткани картиной составляет 400 рублей.

Еще одним лауреатом этого смотра стал мастер народных промыслов из Дубовки Александр Дегтярев. Он делает деревянные короба для продукции местных сомелье и сувенирные наборы. Подарочный ящичек со штопором и двумя пробками стоит восемь тысяч рублей. Кстати, в Дубовском районе расположены две винодельни, посещение которых входит в турмаршруты. Продолжительность такой экскурсии - десять часов. Дегустация вина и сыра оплачивается отдельно - 700 рублей.

Ночлег в Волгограде вы найдете на любой кошелек, от хостелов до дорогих отелей. В Дубовке же цены даже в новогоднюю ночь довольно низкие. Номер для двух взрослых можно снять и за тысячу рублей. Самый дорогой вариант стоит рассмотреть, если едете большой компанией на машине. Дом с тремя спальнями в 18 километрах от города сдают за 6800 рублей.

Платки, носки и даже накидки из урюпинского козьего пуха согревают особенно душевно. Фото: Анна Степнова

Таганрог: Экскурсия Деда Мороза

В приморском городе, где жил великий писатель Антон Павлович Чехов, 4 - 5 января проводится двухдневный тур "Новогодние каникулы в Таганроге".

Туристов поселят в гостинице в самом центре. Их ждут пешеходные экскурсии, во время которых гиды - сам Дед Мороз и Снегурочка проведут по улочкам старинного Таганрога, покажут каменные особняки и памятники города. Вечер обещает быть культурно-театральным: в уютном чеховском театре можно насладиться просмотром спектакля-комедии "Пигмалион" и вкусить яства в ресторане. 5 января после завтрака в гостинице туриста ждут спа-процедуры и мастер-класс по изготовлению мыла. С собственноручно сделанным сувениром можно и покинуть город.

А в художественном музее на фоне живописных зимних пейзажей таганрогский джаз-оркестр исполнит 6 - 9 января популярные и всеми любимые новогодние песни и мелодии. Билет стоит 400 рублей, действует и "Пушкинская карта". Цены в гостиницах Таганрога от 1000 рублей.

В Таганроге есть много местечек, куда хочется зайти. Фото: Ксения Кудрина

Вешенская: В бору под сосной

Поехать на родину Шолохова лучше всей семьей и на несколько дней. Вас встретит царство нетронутых лесов и живописных степей, воспетых великим писателем.

В составе организованной экскурсии можно отправиться в Шолоховский район рано утром 31 декабря. Здесь подготовлена замечательная программа. Новогоднюю ночь туристы проведут в сосновом лесу. Сразу после завтрака - катание по станице в санях, в случае непогоды - в экипаже. Затем экскурсия в хутор Кружилинский, в котором родился Михаил Шолохов. После ужина - ретровечеринка "Голубой огонек". 2 января запланирована обзорная пешеходная экскурсия по станице Вешенской. В музее-заповеднике Шолохова, а он включает не только Вешенскую, но и станицы Каргинскую, Еланскую, хутора Лебяжий, Плешаки, Щебуняевский и Островное, сохранены рукописи, письма, личные вещи писателя, коллекция музейных предметов насчитывает более 50 тысяч единиц.

Даже номера в гостиничном комплексе оформлены в казачьем стиле: беленые стены, деревянная мебель, домотканые коврики. Словно в настоящем курене, с русской печью, но при этом оборудованным вайфаем и другими современными удобствами.

Стоимость проживания не нанесет удара по карману: 1000 рублей - одноместный номер, 2000 - 2-комнатый семейный. Есть и отдельные коттеджи на берегу озера на компанию из семи человек, где четыре отдельных номера и большая гостиная с камином. Рядом с коттеджем - баня на дровах, после парной - сразу в озеро. 7000 рублей - и на сутки коттедж ваш.

Кстати, можно осмотреть все прелести донского края в одном 5-дневном туре. Он так и называется: "Как у нас на Тихом Дону". Маршрут: Ростов-на-Дону - Таганрог - Старочеркасская - Вешенская - Кружилинский - Каргинская. Стоимость тура: 19 200 рублей с человека.

Пухляковская: От "Цыгана" - в "Затерянный мир"

На старый Новый год, 13 января, приглашает поесть вареников и поводить хороводы станица Пухляковская. Именно здесь жил и работал автор романа "Цыган" Анатолий Калинин, и здесь же, на склонах бесконечных виноградников, проводились съемки одноименного сериала.

13-го в 9 часов утра автобус отправится из Ростова, и уже через два часа гости прибудут на место. Там увидят казачьи забавы: лихие ребята будут стрелять из лука и арбалета, метать аркан, рубить шашкой, размахивать нагайкой и показывать чудеса верховой езды. После - хороводы и песни у елки, веселые потешные игры: перетягивание каната, сражение на саблях, бой мешками на бревне, хождение на ходулях. А напоследок - казачье застолье в курене.

Недалеко от Пухляковской запрятался этноархеологический комплекс "Затерянный мир". Вот уж где действительно можно затеряться, попав совершенно в другое временное измерение. Если же, конечно, вы не боитесь, что вас заставят намолоть муки из цельных зерен на каменной мельнице и растопить печку-горнушку. Зато побываете в вигваме настоящего индейца, примерите головной убор из перьев, и если задружитесь с местным мачо, он переправит вас на необитаемый остров и проведет одному ему известными тропами. Комплекс откроется с 4 января, в 10, 12 и 14 часов проводятся экскурсии. Переночевать можно будет не в хижине, а во вполне комфортных домиках, что обойдется всего в 500 рублей с человека.

Дагестан: "Ау!" в ауле

А никогда не пробовали встретить Новый год в опустевшем древнем горном ауле? Дагестанские заброшенные села давно стали местом паломничества туристов со всей страны и из-за рубежа. По преданию, аул Гоор был одним из неприступных на Кавказе. О традициях предков напоминают древние оборонительные башни. В них есть специальные окошки, из которых при нападении врагов велась стрельба.

Другое заброшенное село, получившее широкую известность, - Гамсутль. Его еще называют дагестанским Мачу-Пикчу. Здесь до 2015 года проживал всего один человек - Абдужалил Абдужалилов, называвший себя мэром Гамсутля, а теперь село окончательно опустело.

Село Гоор находится в десяти километрах от села Хебда, административного центра Шамильского района. Туда из Махачкалы ходят маршрутные такси. Поездка займет около трех часов. Из Хебды добраться до села можно только на попутках. Спросите совета у местных жителей, они всегда подскажут и помогут. В селе Хебда есть несколько гостевых домов, цена за ночь - от тысячи рублей. В Гамсутль туристы обычно ходят пешком от расположенного в пяти-шести километрах села Чох, куда ездят из Махачкалы маршрутки. Время в пути - менее трех часов. Есть и другой вариант - воспользоваться услугами турфирм, которые из Махачкалы довезут до нужной локации и привезут туристов обратно.

В Чохе несколько гостевых домов, самый известный - "Этнодом". Энтузиаст Заур Цохолов восстановил старинное здание 1875 года постройки, принадлежавшее местному жителю, царскому офицеру Магомеду Мамалову. Здесь же есть столовая, где можно пообедать за 250 рублей. Не выходя из гостевого дома, можно заказать экскурсии, конные прогулки, экстремальный джипинг.

Возле Ирганайского водохранилища расположен поселок Шамилькала, от Махачкалы это менее ста километров. В Шамилькале и других селах есть гостиницы и гостевые дома, цена за ночь - от 500 рублей.

В Калмыкии наш корреспондент на себе попробовал жар горящего артезиана. Фото: Руслан Мельников/РГ

Калмыкия: По песку как по снегу

Встреча Нового года в Калмыкии будет яркой и запоминающейся и, что самое удивительное, двойной. Дело в том, что в степной республике зимние праздники начинаются раньше, чем в других регионах. В этом году в конце декабря вся республика отмечает Зул, или калмыцкий Новый год, который также называют Праздником лампад из-за традиции зажигать в этот день лампады. А уже после Зула начинаются традиционные новогодние торжества.

На новогодние праздники в Калмыкии можно съездить на Черные Земли. Ничего зловещего в этом названии нет. Издавна кочевники пригоняли сюда на зимовку скот, поскольку здесь практически не выпадал снег, и животные могли найти себе пропитание. Если вокруг все было белым от снежного покрова, то в этих местах чернела земля, отсюда и название.

Новый год без снега, как вам такое? Северным оленям, привычным спутникам Деда Мороза и Санта-Клауса, в Черных Землях, наверное, было бы неуютно. Впрочем, их функции могли бы выполнять сайгаки.

В Черных Землях среди зимы можно попрыгать по настоящим барханам, как в Египте или в Эмиратах. Запоминающееся приключение. Некоторые экстремалы даже катаются на досках для серфинга по местным пескам. Зимой ветер в степи холодный даже без снега. Согреться можно у горящего артезиана. Это чудо - бьющая из-под земли бурлящая и пенящаяся вода, которую можно поджечь! Источник, а вернее его пенистая шапка, горит из-за того, что вода смешивается под землей с метаном. Говорят, местные пастухи готовят себе еду и заваривают чай на таких водяных кострах.

Местные жители разработали экскурсионную программу "Страна Бумба". По преданию, так называлась древняя сказочная родина калмыков. Радушные экскурсоводы не только покажут степные диковинки, но и накормят гостей блюдами национальной кухни. Правда, это будет необычный новогодний стол. Баранина вместо оливье, соленый чай джомба вместо шампанского и жаренные в масле калмыцкие пончики-борцоги вместо торта. А напоследок можно сфотографироваться возле древовиков: вместо снеговиков местные жители сооружают деревянные фигуры.

Как добраться? Сначала нужно попасть в столицу Калмыкии Элисту. Из Ростова туда можно долететь на самолете (1 час) или доехать на комфортабельной маршрутке (6 часов). Цена практически одинаковая: от 1000 рублей. В гостинице Элисты номер стоит от 1500 рублей в сутки. Заказать экскурсию из Элисты в Черные Земли можно от 3 500 рублей за человека.

Путешествующим на поезде

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и предписаниями Роспотребнадзора на вокзалах, в поездах дальнего следования и в пригородных поездах РЖД приняты противоэпидемические меры, чтобы обеспечить безопасную перевозку пассажиров.

Все составы проходят обязательную санитарную обработку обеззараживающими моющими средствами. Уборка вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования происходит чаще, чем обычно. Все вагоны оснащены специальными установками для обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Пассажирам настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки - в течение всей поездки. В скоростных поездах, время следования которых не превышает пяти часов, ношение масок является обязательным. При необходимости их можно приобрести в вагоне у поездной бригады, а также на вокзалах - в пригородных кассах, аптеках, вендинговых аппаратах и магазинах розничной торговли. Лучше всего путешествовать полностью привитым от коронавирусной инфекции.

Путешествующим на самолете

Для входа в аэропорт и перелетов по России никакие медицинские документы не требуются, но они могут потребоваться в регионе прибытия (везде по-разному, зависит от решения региональных властей). Актуальный режим въезда в другие страны лучше всего проверять на сайте МИД РФ.

При посадке в самолет пассажир обязан быть в гигиенической маске, а также оставаться в ней в течение всего полета, за исключением момента приема пищи. Если пассажир не может соблюдать масочный режим в течение полета (например, по медицинским показаниям), авиакомпании рекомендуют ему отказаться от перелета. Более подробно эти рекомендации стоит изучить на сайтах авиакомпаний, например, "Аэрофлота". Если продолжительность перелета более трех часов, бортпроводники предлагают пассажирам новые маски.

Если у пассажира повышена температура тела, сотрудники службы авиационной безопасности вызывают медиков из врачебного здравпункта аэропорта. Или же пассажира приглашают на осмотр в здравпункт. Ему повторно измеряют температуру тела, проводят медосмотр. Если температура тела нормализуется, симптомы ОРВИ отсутствуют, пассажир допускается к полету. С признаками ОРВИ пассажир может быть отстранен от полета. В этом случае ему выдается справка здравпункта для возврата денег за авиабилет. В этом году были единичные случаи отстранения от полета пассажиров в связи с выявлением признаков ОРВИ.

В международном аэропорту Платов принимают усиленные меры для борьбы с коронавирусной инфекцией в связи с распространением в мире штамма "омикрон". В Платове ведется двойной контроль температуры тела посетителей и пассажиров - бесконтактные тепловизоры установлены на входе в здание аэровокзального комплекса, а также на предполетном досмотре.

Во всех функциональных зонах аэропорта размещены более ста санитайзеров с бесконтактными дозаторами для обработки рук антисептиком. Все туалеты в пассажирском терминале аэропорта оснащены бесконтактными кранами, диспенсерами мыла и фенами для рук.

Дважды в смену контролируется состояние здоровья персонала аэропорта и арендаторов. Сотрудники с признаками заболевания ОРВИ не допускаются к работе. При этом уровень вакцинации работников Платова составляет 90 процентов. Каждые два часа в пассажирском терминале проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. Проведена внеплановая проверка системы вентиляции с заменой фильтров.

Прилетающие из-за рубежа пассажиры имеют возможность сдать обязательный ПЦР-тест прямо в аэропорту, для них работает несколько мобильных лабораторий. У вылетающих пассажиров есть возможность пройти в аэропорту экспресс-тестирование на антиген к вирусу COVID-19 или приобрести экспресс-тесты для самостоятельного использования.