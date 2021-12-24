Президент РФ пообещал поддержку отечественным разработчикам экзоскелетов

Владимир Путин, отвечая на вопрос волгоградской журналистки Анны Короховой, пообещал, что в правительстве страны рассмотрят возможности оказать поддержку отечественным разработчикам экзоскелетов - устройств, помогающих людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Такая модель экзоскелета поможет хирургам во время многочасовых операций. Фото: Роман Мерзляков

- Мы не откажемся от любой поддержки. Создание центра экзопротезов - это необходимая мера, - сказал "РГ" доктор медицинских наук Александр Воробьев, являющийся автором ряда таких изобретений. - Чем раньше он появится, тем быстрее помощь получат больные люди. А их очень много. И тогда такие протезы можно будет включать в перечень средств для реабилитации.

Начиналось все с помощи детям. И первым испытателем волгоградского аппарата "Экзар" стала маленькая Илона, страдающая верхним вялым парапарезом конечностей. С использованием внешнего каркаса ребенок теперь самостоятельно причесывается, пользуется столовыми приборами, рисует. Илона даже ходит в обычную школу.

Технологии используют и взрослые. В апреле 2019 года в распоряжение Волгоградской областной клинической больницы N 3 поступил аппарат "ЭкзоАтлет", предназначенный для восстановления пациентов после острых нарушений мозгового кровообращения. Еще в ходе обучения персонала курс экзоскелетной реабилитации провели для 11 пациентов. Разработанное в Волгограде устройство также используется в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска.

- Работа над созданием экзоскелетов началась в 2013 году. Усилия ученых изначально были направлены на помощь детям. И даже и не предполагалось, что эта конструкция сможет найти применение у взрослых с ограниченными возможностями здоровья. За эти годы устройство дорабатывалось, совершенствовалось и оказалось востребованным для детей, а затем и взрослых из разных городов России и зарубежья, - говорит ректор Волгоградского государственного медицинского университета Владимир Шкарин. - Сегодня волгоградские экзоскелеты - часть большого проекта, который будет представлен для участия в федеральной программе "Приоритет-2030". Это один из основополагающих блоков, который планируется защищать летом предстоящего года. Наш университет готов продолжить эту важную работу уже на уровне специализированного центра, если такое решение будет принято.