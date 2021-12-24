"Россети Юг" заложили в Музее энергетики капсулу времени

В специальный стенд капсулу времени установили заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер компании "Россети Юг" Павел Гончаров и Председатель Координационного Совета ветеранов компании Владимир Булгаков.
Они поздравили энергетиков с этим знаменательным событием и отметили важность преемственности поколений, передачу знаний и опыта будущим специалистам.
Идея создания капсулы времени принадлежит генеральному директору компании "Россети Юг" Борису Эбзееву. Посредством этого послания специалисты компании делятся с будущими коллегами основными достижениями и проектами.
Планируется через 20 лет сверить, что будет воплощено в жизнь, какое развитие получат сегодняшние тренды: "зеленая" энергетика, накопители электроэнергии, малая ВИЭ-генерация, повышение наблюдаемости сетей, совершенствование систем учета электроэнергии и другое.