"Россети Юг" заложили в Музее энергетики капсулу времени

ПАО "Россети Юг" пополнило Музей энергетики новой экспозицией - капсулой времени. Это послание будущему поколению энергетиков, которое будет вскрыто через 20 лет на 120-летие основания Плана ГОЭЛРО 22 декабря 2040 года.

В специальный стенд капсулу времени установили заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер компании "Россети Юг" Павел Гончаров и Председатель Координационного Совета ветеранов компании Владимир Булгаков.

Они поздравили энергетиков с этим знаменательным событием и отметили важность преемственности поколений, передачу знаний и опыта будущим специалистам.

Идея создания капсулы времени принадлежит генеральному директору компании "Россети Юг" Борису Эбзееву. Посредством этого послания специалисты компании делятся с будущими коллегами основными достижениями и проектами.

Планируется через 20 лет сверить, что будет воплощено в жизнь, какое развитие получат сегодняшние тренды: "зеленая" энергетика, накопители электроэнергии, малая ВИЭ-генерация, повышение наблюдаемости сетей, совершенствование систем учета электроэнергии и другое.