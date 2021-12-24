СК возбудил дело о мошенничестве против начальника УБЭП в Астрахани

Следственное управление СК по Астраханской области возбудило дело по факту мошенничества против начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

Как сообщает пресс-служба комитета, дело возбуждено вторым отделом по расследованию особо важных дел.

Полицейского начальника подозревают в том, что он получил взятку от своего подчиненного за решение его вопроса - продление контракта службы в органах, который истекал в декабре нынешнего года.

По версии следователей, за эту услугу начальник УБЭП предложил подчиненному передать ему миллион рублей. 500 тысяч он получил наличными, оставшиеся - рыбной продукцией.

Деньгами и рыбой подозреваемый распорядился по своему усмотрению, но обещание не выполнил. Как отмечается в пресс-релизе, возможности выполнить обещанное он не имел.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.