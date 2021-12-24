Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации

Николаевский районный суд Волгоградской области отказал в иске преподавателям местной школы искусств, которых в августе этого года отстранили от работы из-за отказа вакцинироваться.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, в суд обратились двое преподавателей. Они просили признать незаконными приказы об их отстранении от работы, выплатить им зарплату за время вынужденного простоя и еще компенсировать моральный вред. Но в ответ получили категорическое "нет".

"Суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, отказал истцам в удовлетворении исковых требований, посчитав действия работодателя законными", - подчеркнули в объединенной пресс-службе.

Как пояснила управляющий партнер адвокатского бюро Елена Козина, в законе "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" есть специальная норма: отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и их распространения.

Учителя как раз попадают под эту категорию. Как и продавцы, и многие другие, работающие в людных местах. В Трудовом кодексе есть отсылка, что основания отстранения от работы могут быть прописаны в других нормативно-правовых актах. Таким образом, все сходится: отказникам можно блокировать пропуска. Пока не привьются, будут сидеть дома.

Прививка от коронавирусной инфекции COVID-19 включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Она становится обязательной, поясняет юрист, когда в регионе вынесено постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных граждан или категорий граждан (работников отдельных отраслей). Обязательной, надо подчеркнуть, только для работников сфер, которые указаны в постановлении регионального санитарного врача.

Более того, как напомнила Елена Козина, будущей весной вступят в силу поправки в Трудовой кодекс, разрешающие отстранять от работы сотрудников, которые не используют средства индивидуальной защиты, когда это обязательно. Теперь руководство будет вправе не платить деньги таким работникам, пока они не воспользуются обязательными средствами индивидуальной защиты.

В действующей редакции ТК отстранение от работы за неприменение индивидуальной защиты предусмотрено только для тех, кто работает под землей. Естественно, в данном случае подразумевается вовсе не защита от инфекции. Но теперь правила расширяются. А новое время сменило угол зрения. Сегодня, когда говорят о защитных средствах, вспоминают прежде всего не каску строителя, а простую медицинскую маску. "Если толковать действующие нормы буквально, одноразовая аптечная маска будет считаться средством индивидуальной защиты", - подчеркивает Елена Козина.

Строго говоря, поправки распространяются на работы с вредными или опасными условиями труда. Но, как поясняет юрист, к таковым, в частности, относятся все виды работ, выполняемые в учебно-воспитательных учреждениях при переводе на особый санитарно-эпидемиологический режим работы. Так что если учитель в сложное время захочет открыть лицо, у него возникнут проблемы. И если пока за это можно отстранить, но лишить зарплаты нельзя, то в будущем за простой безмасочнику не заплатят. Так же сегодня поступают с теми, кто не привился.

"Процедура отстранения работника от работы в России нормативно не регламентирована, - рассказывает адвокат. - В связи с этим работодатели обязаны осуществить документарное оформление соответствующего распоряжения, не допуская нарушений норм ТК РФ и прав работника. Так, обычно работодатель составляет акт. Например, акт об отказе работника использовать средства индивидуальной защиты, и оформляет соответствующий приказ об отстранении работника. В акте указываются точное время и место его составления, фамилии и должности работников, составивших акт, а также фамилия, должность работника, не применяющего выданные ему в установленном порядке средства индивидуальной защиты. При согласии работника можно попросить его составить и подписать объяснительную записку".

Досье "РГ"

В Москве указом мэра предусмотрено использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) на рабочих местах и (или) территории работодателя за исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении без присутствия иных лиц. В случае нарушения масочного режима на рабочем месте к работнику может быть применена мера дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом. Статья 192 ТК РФ предусматривает замечание, выговор и увольнение.