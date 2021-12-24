В Крыму истребители отработали перебазирование на оперативные аэродромы

Смешанное авиационное соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, провело летно-тактические учения, чтобы отработать перебазирование самолетов на оперативные аэродромы в Крыму. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.

- Экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М выполнили ускоренную подготовку боевых машин к вылету и совершили парные синхронные взлеты, - сообщили подробности в пресс-службе. - Истребители перебазировались на различные аэродромы в зоне ответственности ЮВО, в том числе на военные аэродромы в Крыму. На них были развернуты временные пункты заправки авиатехники, а также места стоянки и рабочие зоны специалистов авиационного вооружения.

Кроме того, летчики отработали сценарий отражения налета бомбардировщиков условного противника на крымские аэродромы. Учения прошли, чтобы добиться слаженности совместных действий при выполнении боевых задач.