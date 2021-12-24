Безопасны ли погружения в обводненные пещеры в Крыму

В Крыму любителям острых ощущений предлагают новое экстремальное развлечение - прогулку по обводненным пещерам. Опыт не требуется, ответственность за безопасность организатор не несет.

Среди 1762 крымских пещер (данные российской поисково-информационной системы "Пещеры") есть и такие, по которым текут настоящие подземные реки. В них попадаются также участки, полностью затопленные водой - сифоны. Посещение таких природных достопримечательностей затруднительно, так как требует специального, весьма недешевого снаряжения, а также большого опыта. Напомним, что спелеодайвинг в списке самых опасных для жизни занятий.

Но крымским авантюристам не только море по колено, но и пещерные реки. Организаторы эксклюзивных туров ставят насос у входа в подземелье - и откачивают воду, открывая любителям экстрима проход в засифонную часть. Никакого акваланга и годов спецтренировок! Клиенты в восторге, гонорар в кармане. Тем более, что в самой идее нет ничего революционного. Сифонные озера сливали еще исследователи карстовых полостей Крыма в конце 1950-х годов.

- Примеры, когда сифоны сбрасывались, да, были, - рассказал спелеолог, автор проекта оборудования диких пещер на Караби-яйле (Белогорский район) Максим Козлов. - Первый сифон Алешиной воды сбрасывал Алексей Прибыловский (спелеолог, который открыл эту пещеру в 1956 году. - Прим. ред.). Искусственно понижался уровень воды в Красной пещере. Сбрасывались сифоны в Солдатской и Голубиной.

На проверенный годами метод и авторитет признанных специалистов и упирает организатор коммерческого тура в пещеру Алешина вода. Правда о том, что в прошлом участники экспедиций использовали другой способ и подходили к вопросу иначе, скромно умалчивает. Пещера расположена на Долгоруковской яйле (Симферопольский район) неподалеку от самой протяженной крымской карстовой полости Кизил-Коба (Красной). В отличие от знаменитой соседки Алешина вода гораздо скромнее - ее длина 3200 метров. В ней три сифона. Но, пожалуй, главная ценность объекта для коммерсанта - возможность без особых проблем доставить к пещере помпу.

В конце ноября состоялась презентация необычного тура. "Группа успешно прошла пещеру до сифона N3, спустив воду из сифона N1 - всего около 40-50 кубов воды. Насосы продолжали работать все время, пока группа была внутри пещеры. Вода продолжала поступать постоянно, поэтому, как только отключили станцию, - сифон снова наполнился. Теперь, применяя "метод водного питания", мы можем изучить ранее недоступные пещеры. Невозможное - возможно!" - отчитался организатор на страницах популярных турсообществ в соцсетях.

У профессионалов затея вызвала неоднозначную реакцию и серьезные опасения за безопасность участников походов в Алешину воду.

- Участники Комплексной карстовой экспедиции при искусственном понижении уровня воды в сифонах Кизил-Кобы учитывали гидрологические особенности: прогноз погоды (возможность осадков), скорость заполнения сифона при паводках, объем откачиваемой воды и скорость заполнения сифона после осушения, время года, - уточнил спелеолог Максим Каширский, проработавший 17 лет гидом-инструктором в Красной пещере. - Подобные работы, как правило, проводили в конце августа - начале сентября, когда уровень воды в пещере был самым низким в году (экстремальный межень).

Для тура в Алешину воду было выбрано 29 ноября. В это время в Крыму действовал режим штормового предупреждения. Синоптики за несколько дней сообщили о надвигающемся на полуостров мощном циклоне, несущем сильные и очень сильные дожди. Однако мероприятие никто и не думал отменять. Более того, в ответ на высказанные опасения участников в связи с неблагоприятными погодными условиями в ветке комментариев организатор самоуверенно заявил, что "следит за уровнем осадков": "Он не такой, чтобы как-то угрожал проведению мероприятия".

При этом от уточнений, какой же силы должен быть дождь, чтобы помешать походу, организатор уклонился.

- В случае внезапного паводка сифон заполнится очень быстро и люди выйти не смогут, - говорит руководитель спелеоклуба "Карст", работающий в Алешиной воде на протяжении многих лет, Руслан Светлов. - При этом дождь может пройти достаточно далеко, за два-пять километров от пещеры. Время, за которое заполняется Алешина вода во время паводков, неизвестно. Никто подобных исследований не проводил.

Светлов добавил, что есть технические способы выхода даже из этой ситуации, но их знают только специалисты и спелеологи с большим опытом работы, в том числе в обводненных пещерах. Но даже при идеальной погоде нужно учитывать риск. К примеру, может произойти поломка насоса.

- Так делать нельзя! Это очень опасно! - предупреждает Максим Козлов. - В Алешиной воде сифон короткий, но глубокий. Это не плавание, как в той же Красной пещере. Здесь нужно достаточно глубоко присесть или нырнуть. И без хотя бы минимального опыта - это совсем не конфета. Если сифон заполнится водой, к примеру, в случае поломки помпы, это гарантированная проблема. Объем самого сифона небольшой, он заполнится очень быстро. А люди, которые пошли в пещеру, были только в гидрокостюмах.

Светлов добавил, что есть технические способы выхода даже из таких ситуаций, но их знают только специалисты и спелеологи с большим опытом работы, в том числе в обводненных пещерах.

Организатор, впрочем, никаких проблем не видит. Более того, для посещения Алешиной воды, по его заверениям, опыт не требуется вовсе. Допускаются даже несовершеннолетние участники, начиная с 12-летнего возраста. Единственное, что нужно - это резиновые сапоги и гидрокостюм. Впрочем, за отдельную плату снаряжение предоставят напрокат. Примечательно, что в описании тура заранее оговаривается, что "в случае возникновения острых заболеваний организаторы не несут ответственность". Что подразумевается под такой формулировкой - выяснить не удалось. Попытки дозвониться по указанному контактному телефону оканчивались бескомпромиссным: "абонент находится вне зоны доступа".

Как ранее писала "РГ", сейчас законных оснований запретить подобные туры нет ни у МЧС, ни у "Крым-спаса", ни даже у полиции. Ответственность за последствия экстремальных авантюр ложится на их участников, а значит, к выбору организаций и отдельных гидов, предлагающих такие услуги, следует относится с предельным вниманием.

Мнение

Алексей Акимов, председатель Ассоциации спелеологов Севастополя:

- Нет ничего криминального в самом спуске сифона, так как он быстро восстанавливается. В принципе это безопасно. Ума много не надо, чтобы проплыть по полуоткрытому сифону и выйти с противоположной стороны. Понятно, что пенсионеры и инвалиды туда не пойдут. Но если человек физически способен перемещаться по горной местности, то я не вижу проблем. Тем не менее погодные условия, безусловно, нужно учитывать. Во всех пещерах разные показатели наполняемости. Я знаю пещеры, которые спустя два часа после начала дождя наполняются водой до потолка. К примеру, так ведет себя Фунтук-Чокрак (Ялтинская яйла). А Пания (Большой каньон, Бахчисарайский район) собирает воду в течение 10 часов. Если пошел дождь, увеличилось количество воды или сломался генератор или насос, то, конечно, будут проблемы. При поломке оборудования придется ехать за новым. На это уйдет половина суток или даже сутки. Людям, которые находятся в пещере, придется выждать какое-то время, чтобы воду снова откачали и проход открылся. За сифоном есть открытые пространства, где можно долгое время находиться, вплоть до недели, пока не придет помощь. Это экстремальный спорт, такой же, как хождение по веревкам или спуск в вертикальную пещеру.

Кстати

Напомним, что летом 2018 года на севере Таиланда 12 подростков 11-16 лет из местной футбольной команды со своим тренером оказались заперты в пещере Тхамлуангнангнон, выход из которой перекрыл мощный паводок. Дети провели в подземелье 17 дней, ожидая спасения. Отметим, что температура воды в тайской пещере около 22-26 градусов тепла. В крымских карстовых полостях она колеблется от плюс 9 до плюс 12 градусов.