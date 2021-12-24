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24.12.2021 14:30
Рубрика: Происшествия

В Крыму угрожавшего полицейским судью лишили полномочий

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму квалификационная коллегия судей прекратила полномочия устроившего перепалку с полицейскими судьи Центрального районного суда Симферополя. Об этом сообщает "Крыминформ" со ссылкой на ответ из суда на информационный запрос.

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Напомним, в Ялте на улице Рузвельта судья на Volkswagen Tiguan повредил припаркованный у дороги Porsche Cayenne. После ДТП мужчина с явными признаками алкогольного опьянения начал размахивать служебным удостоверением и толкать сотрудников ДПС ГИБДД в грудь, называя их действия незаконными.

- Я вам показываю, что я судья! Снимайте! Вы останавливаете судью! Вы не имеете права! Действующий судья, - выкрикивал нарушитель.

- Советом судей Республики Крым проводится служебная проверка в отношении судьи Центрального районного суда Симферополя, - сообщили в суде. - Решением квалификационной коллегии судей Республики Крым от 20 декабря 2021 года полномочия судьи Центрального районного суда Симферополя прекращены.

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