В Крыму угрожавшего полицейским судью лишили полномочий

В Крыму квалификационная коллегия судей прекратила полномочия устроившего перепалку с полицейскими судьи Центрального районного суда Симферополя. Об этом сообщает "Крыминформ" со ссылкой на ответ из суда на информационный запрос.

Напомним, в Ялте на улице Рузвельта судья на Volkswagen Tiguan повредил припаркованный у дороги Porsche Cayenne. После ДТП мужчина с явными признаками алкогольного опьянения начал размахивать служебным удостоверением и толкать сотрудников ДПС ГИБДД в грудь, называя их действия незаконными.

- Я вам показываю, что я судья! Снимайте! Вы останавливаете судью! Вы не имеете права! Действующий судья, - выкрикивал нарушитель.

- Советом судей Республики Крым проводится служебная проверка в отношении судьи Центрального районного суда Симферополя, - сообщили в суде. - Решением квалификационной коллегии судей Республики Крым от 20 декабря 2021 года полномочия судьи Центрального районного суда Симферополя прекращены.