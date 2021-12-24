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24.12.2021 12:42
Рубрика: Происшествия

В Ростове полиция задержала экс-директора городского водоканала

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону сотрудниками полиции задержан бывший директор АО "Ростовводоканал" Дмитрий Кубрак.

Фото: Оперативная съемка УФСБ по РК и Севастополю
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По данным ТАСС, топ-менеджер подозревается в мошенничестве. О других обстоятельствах проведенной правоохранительными органами операции не сообщается.

Отметим, что в ноябре на предприятии, которое обеспечивает питьевой водой донской мегаполис и несколько населенных пунктов региона, произошли кадровые перестановки.

За последние полтора года в акционерном обществе сменилось четыре директора. Два бывших руководителя стали фигурантами уголовных дел.

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