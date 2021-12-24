В Волгограде чиновников минприроды оштрафовали за праздник без масок

На сотрудников комитета природных ресурсов Волгоградской области составили 25 административных протоколов из-за нарушения антиковидных правил, сообщили "РГ" в пресс-службе администрации региона.

Один экоактивист опубликовал на своей странице в соцсети видео из "Тик-тока", снятое кем-то из участников праздничного мероприятия. В кадре - пляски на корпоративе, чиновники танцуют, не соблюдая социальную дистанцию, без масок или марлевых повязок.

Публикация стала поводом для проверки Роспотребнадзора.

Согласно постановлению губернатора, граждан призвали отказаться от участия в мероприятиях, где присутствует более десяти человек. А корпоративы перенести на более поздний срок. На руководителей организаций возложили персональную ответственность за соблюдение требований.

Ежедневно в Волгоградской области от коронавируса умирают более 30 человек. Всего с начала пандемии скончались свыше пяти тысяч граждан. Каждые сутки диагноз подтверждается приблизительно у 400.