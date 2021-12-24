Челябинцев озадачили скульптуры китов на набережной Миасса

Челябинцы усомнились в необходимости скульптурной композиции из китов, установленной на набережной Миасса в центре города. Ранее сообщалось, что световые конструкции нового арт-объекта обойдутся городу в 9,7 миллиона рублей. Однако в мэрии уже заявили, что решение о приемке инсталляции пока не принято.

- По поручению главы Челябинска Натальи Котовой в ближайшее время будет проведена независимая экспертиза новых арт-объектов (китов), установленных на набережной реки Миасс, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Будет оцениваться соответствие материалов техническому заданию, а также проведена стоимостная экспертиза. По ее результатам и примут решение о приемке и оплате конструкций.

Инсталляция представляет собой полую сетчатую скульптуру китов, выпрыгивающих из воды, с зеркальной переливающейся чешуей и встроенной светодиодной подсветкой. Однако горожане уже шутят о том, какое отношение имеют представители морской фауны к челябинской реке, и спрашивают власти об уместности нового объекта.

Масла в огонь подлила немалая стоимость китов. Аналогичные скульптуры, по мнению недовольных, предлагаются в интернете по гораздо более низкой цене.