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24.12.2021 15:27
Рубрика: Общество

Челябинцев озадачили скульптуры китов на набережной Миасса

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Челябинцы усомнились в необходимости скульптурной композиции из китов, установленной на набережной Миасса в центре города. Ранее сообщалось, что световые конструкции нового арт-объекта обойдутся городу в 9,7 миллиона рублей. Однако в мэрии уже заявили, что решение о приемке инсталляции пока не принято.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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- По поручению главы Челябинска Натальи Котовой в ближайшее время будет проведена независимая экспертиза новых арт-объектов (китов), установленных на набережной реки Миасс, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Будет оцениваться соответствие материалов техническому заданию, а также проведена стоимостная экспертиза. По ее результатам и примут решение о приемке и оплате конструкций.

Инсталляция представляет собой полую сетчатую скульптуру китов, выпрыгивающих из воды, с зеркальной переливающейся чешуей и встроенной светодиодной подсветкой. Однако горожане уже шутят о том, какое отношение имеют представители морской фауны к челябинской реке, и спрашивают власти об уместности нового объекта.

Масла в огонь подлила немалая стоимость китов. Аналогичные скульптуры, по мнению недовольных, предлагаются в интернете по гораздо более низкой цене.

В регионах Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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