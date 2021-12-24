Пара из Екатеринбурга отсудила деньги за отмененный концерт Стинга

Компания по продаже билетов на шоу Sting. My songs tour не захотела возвращать деньги семейной паре из Екатеринбурга. Супруги пошли в суд и взыскали стоимость билетов с процентами и моральный вред.

В мае прошлого года свердловчане купили пять билетов на концерт культового британского исполнителя, который должен был пройти в сентябре. Пара потратила на них 120 тысяч рублей. После оплаты им пришло письмо с подтверждением и электронные билеты, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В августе покупатели поинтересовались у компании-распространителя, состоится ли концерт, потому что на тот момент в трех из четырех городов выступления уже были отменены.

Не получив внятной информации, поклонники Стинга решили вернуть деньги за билеты и направили в компанию заявление о возврате. Но там отказались: у них, якобы, не было сведений об отмене мероприятия.

В ноябре организация ответила, что ждет от устроителей концерта официальное письмо о порядке и сроках проведения возврата денежных средств. Тогда супруги отправили досудебную претензию распространителю с требованием вернуть потраченное и выплатить неустойку. Письмо осталось без ответа.

Тогда пара пошла в суд. Там их требования удовлетворили частично: взыскали стоимость билетов, проценты, компенсацию морального вреда, штраф, расходы по оплате госпошлины. Всего - 199 839 рублей.

Ответчик попросил в апелляционной жалобе Свердловский областной суд отменить это решение, но судебная коллегия не нашла оснований для этого. Однако оказалось, что 120 тысяч ответчик вернул, поэтому данную часть решения суда первой инстанции отменили. Но, раз сумма была возвращена только после подачи иска в суд, в стоимость штрафа ее внесли. Остальная часть решения суда первой инстанции осталась без изменений.