Пара из Екатеринбурга отсудила деньги за отмененный концерт Стинга

Новости

Матвиенко возмутилась медленным развитием семеноводства в стране 14:59
В МИД РФ считают маловероятными ответные меры США по линии ВТО 14:58
Туляка привезли из Норвегии и посадили на 12 лет за давнее убийство 14:57
Совфед поддержал блокировку сайтов по продаже фальшивых COVID-сертификатов 14:44
В Воронеже арестован военный, завербованный разведкой Украины 14:43
В Минтруде указали причину, по которой можно уйти в отпуск вне графика 14:42
На трассе М1 в Подмосковье введут зимний скоростной режим 14:39
Кремль объявил состав участников неформального саммита СНГ 14:37
Певица обвинила 67-летнего "Мистера Бига" в секс-нападениях и угрозах 14:35
В Астрахани после пожара в больнице возбудили дело 14:32
Песков: Перемещать войска на своей территории - суверенное прав РФ 14:22
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве в новогоднюю ночь 14:21
СК отправил в суд дело Цивина и Дрожжиной, обманувших семью Баталовых 14:20
Детей разрешат лечить препаратами офф-лейбл 14:15
Депутаты предложили сделать льготную ипотеку бессрочной 14:15
Песков не исключил положительного вклада ряда стран НАТО в отношения РФ с альянсом 13:58
На 104-м году жизни умер старейший участник "Евровидения" 13:52
Песков оценил сообщения о якобы больной журналистке на пресс-конференции Путина 13:48
Песков рассказал про впечатления Путина от ежегодной пресс-конференции 13:39
Президенты России и Израиля обсудили сохранение правды о Второй мировой войне 13:37
Петр Бирюков: Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности 13:29
Блогера, осквернившего портрет ветерана, приговорили к 4 годам колонии 13:24
Определен состав сборной России на "Тур де Ски" 13:23
МИД РФ: Москва призывает Вашингтон вернутся к диалогу в ВТО 13:23
Песков рассказал о работе штаба по "омикрону" 13:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
24.12.2021 14:38
Рубрика: Происшествия

Пара из Екатеринбурга отсудила деньги за отмененный концерт Стинга

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Компания по продаже билетов на шоу Sting. My songs tour не захотела возвращать деньги семейной паре из Екатеринбурга. Супруги пошли в суд и взыскали стоимость билетов с процентами и моральный вред.

Свердловчанка отсудила у завода деньги за потерянное здоровья

В мае прошлого года свердловчане купили пять билетов на концерт культового британского исполнителя, который должен был пройти в сентябре. Пара потратила на них 120 тысяч рублей. После оплаты им пришло письмо с подтверждением и электронные билеты, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В августе покупатели поинтересовались у компании-распространителя, состоится ли концерт, потому что на тот момент в трех из четырех городов выступления уже были отменены.

Не получив внятной информации, поклонники Стинга решили вернуть деньги за билеты и направили в компанию заявление о возврате. Но там отказались: у них, якобы, не было сведений об отмене мероприятия.

С блогера Била взыскали 27 тысяч рублей за простой автобусов

В ноябре организация ответила, что ждет от устроителей концерта официальное письмо о порядке и сроках проведения возврата денежных средств. Тогда супруги отправили досудебную претензию распространителю с требованием вернуть потраченное и выплатить неустойку. Письмо осталось без ответа.

Тогда пара пошла в суд. Там их требования удовлетворили частично: взыскали стоимость билетов, проценты, компенсацию морального вреда, штраф, расходы по оплате госпошлины. Всего - 199 839 рублей.

Ответчик попросил в апелляционной жалобе Свердловский областной суд отменить это решение, но судебная коллегия не нашла оснований для этого. Однако оказалось, что 120 тысяч ответчик вернул, поэтому данную часть решения суда первой инстанции отменили. Но, раз сумма была возвращена только после подачи иска в суд, в стоимость штрафа ее внесли. Остальная часть решения суда первой инстанции осталась без изменений.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Сенаторы одобрили отмену обязательного техосмотра
МИД РФ: Москва получила предложение о созыве Совета Россия - НАТО
Блогера, осквернившего портрет ветерана, приговорили к 4 годам колонии
В МИД РФ подозревают Украину в подготовке военной операции в Донбассе
Обвиняемые по делу "Зимней вишни" получили огромные сроки и штрафы
Почему суды стали чаще принудительно отправлять в психиатрические клиники
Что надо знать о мошенниках: топ-5 новых схем финансовых аферистов