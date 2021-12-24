Какие электронные сервисы помогут разобраться с долгами

В онлайн-приемную Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области поступает множество обращений и вопросов. "РГ" попросила ответить на наиболее часто встречающиеся руководителя управления - главного судебного пристава Свердловской области Альбину Сухорукову.

Нередко только арест автомобиля заставляет должников задуматься о погашении задолженности. Фото: Пресс-служба УФССП по Свердловской области

Как узнать, за что наложили арест на расчетный счет?

Альбина Сухорукова: Арест счетов судебным приставом - одна из мер принудительного исполнения судебного решения, подразумевающая запрет на распоряжение денежными средствами на счете должника. Узнать, за что наложен арест, поможет новый электронный сервис нашей службы на портале госуслуг "Предоставление информации о ходе исполнительного производства (онлайн)", содержащий сведения о причине возбуждения исполнительного производства, ограничениях на сделки с имуществом, выезд за границу, подлежащих выплате суммах, а также контакты судебного пристава-исполнителя. Кроме того, сервис позволяет подать обращение в рамках исполнительного производства без посещения структурного подразделения.

Что делать, если в отношении транспортного средства вынесен запрет на регистрационные действия?

Альбина Сухорукова: Важно понимать, что такой запрет - мера принудительного воздействия, если у человека есть какие-либо задолженности. При их погашении запрет снимается. Нередко бывают ситуации, когда в службу судебных приставов обращаются лица, которые приобрели транспортное средство и не смогли его поставить на учет. В таком случае необходимо записаться на прием к приставу либо обратиться с письменным заявлением о снятии запрета на регистрационные действия, приложив копии документов, подтверждающих право собственности (ПТС, свидетельство о регистрации, договор купли-продажи, карточку АМТС из ГИБДД о наличии ограничений).

Каким образом погасить задолженность по исполнительному производству в онлайн-режиме?

Альбина Сухорукова: Через официальный сайт службы судебных приставов по Свердловской области в разделе "Банк данных исполнительных производств", а также в "Личном кабинете" на портале госуслуг.

Что делать, если человек оказался двойником должника?

Альбина Сухорукова: Для тех, кого ошибочно идентифицировали как должника по исполнительному производству, появился новый вид обращений в "Интернет-приемной" на сайте ГУФССП России по Свердловской области. Для этого нужно заполнить соответствующую форму, выбрав тему "Я двойник!". На рассмотрение, устранение нарушений и ответ отводится два дня. Заявитель предоставляет в службу судебных приставов бумаги, подтверждающие его личность: копию паспорта, СНИЛС, ИНН. После получения документов пристав сразу отменит все наложенные ранее ограничения. Кроме того, для граждан, которых ошибочно приняли за должников, в управлении с 9.00 до 18.00 работает горячая линия (343) 362-28-50.

Как попасть на прием к судебному приставу?

Альбина Сухорукова: Для этого существует сервис "Электронная очередь записи на личный прием" на официальном сайте Главного управления. В разделе "Обращения" надо выбрать пункт "Личный прием граждан" - "Запись на личный прием". Отмечу: эта функция доступна лицам, зарегистрированным на Едином портале государственных услуг. Форма записи очень удобна для заполнения: вы выбираете нужное структурное подразделение, фамилию сотрудника, причину обращения, указываете свой адрес проживания, удобное время и дату посещения.

Как узнать, есть ли ограничение на выезд за пределы РФ, и как снять это ограничение?

Альбина Сухорукова: Перед вылетом за пределы страны лучше проверить наличие или отсутствие задолженности при помощи сервиса "Банк данных исполнительных производств". Если задолженность имеется, нужно заранее ее погасить и предоставить оригиналы платежных документов судебному приставу. Ограничение снимается приставом не позднее дня, следующего за днем размещения в ГИС о государственных и муниципальных платежах информации об уплате задолженности.

Я погасил все долги, но на сайте продолжаю числиться должником. Что необходимо сделать, чтобы информацию удалили из базы данных?

Альбина Сухорукова: Запись в банке данных будет удалена или изменена (в случае частичного погашения задолженности) в течение 3 - 7 дней с момента оплаты, так как деньги должны поступить на депозитный счет отдела судебных приставов, а затем распределены и перечислены взыскателю. Чтобы получить информацию о зачислении денег или о принятых и возможных мерах принудительного исполнения, обращайтесь в подразделения службы судебных приставов. Кроме того, к судебному приставу можно обратиться дистанционно - через "Личный кабинет" на портале госуслуг.

Альбина Сухорукова: Для тех, кого ошибочно приняли за должника, появился новый вид обращений на нашем сайте. Фото: Пресс-служба УФССП по Свердловской области

На заметку

Интернет-приемная официального сайта Главного управления службы судебных приставов по Свердловской области www.r66.fssp.gov.ru/ir.

Центр информирования граждан: тел. (343) 362-28-08.