Курганские общественники предложили заменить школьные оценки баллами

Региональная общественная организация "Родительский комитет Курганской области" предложила ввести критерии школьных оценок или отказаться от них вовсе и перейти на баллы, как на ЕГЭ. По мнению общественников, существующая ныне пятибалльная система изжила себя и стала необъективной. Она легко превращается из инструмента мотивации в механизм давления. Есть случаи, когда оценивают не знания ученика, а платежеспособность его родителей.

Год назад в Сети много шума наделала история непокорного отца, вступившего в открытый конфликт с администрацией лицея. О ней напомнил на круглом столе в "Родительском комитете" главный участник скандала депутат Пермской городской Думы Сергей Медведев. Его сына засыпали двойками, после того как семья отказалась сдавать деньги на учебник математики.

- Представьте, третий класс, ребенку девять лет, за вторую четверть он получает более 50 двоек, - рассказал гость. - Как-то пришел из школы, а у него по четырем предметам шесть двоек! Я пишу в департамент образования: как такое может быть? А там отвечают: оценивать - право учителя. А ведь это оценка не только ученика, но и труда педагога.

Правда, у этой истории есть предисловие, которое, очевидно, стало началом конфликта. По словам Сергея Медведева, он привел сына учиться в лицей рядом с домом. А оказалось, что места для ребенка нет. Но, если отец станет попечителем или меценатом учебного заведения, вопрос решится положительно. И стоит это всего ничего - 20 тысяч рублей. После обращения в департамент образования мальчика приняли в лицей без взноса. Между тем, когда члены семьи пришли 1 сентября на торжественную линейку, очень удивились, сколько у школы меценатов. Практически каждому родителю первоклассника вручили благодарственное письмо за то, что они согласились стать попечителем. В дальнейшем сына Медведева все-таки вынудили перевести в другую школу.

По мнению председателя "Родкома" Юрия Леонова, который побывал и учителем, и директором, возглавлял совет школы, воспитал двоих детей, а сейчас занимается общественной и правозащитной деятельностью, главное зло в школе - система оценивания знаний. Оценка подменила цель образования, считает он. Когда ребенок приходит из школы, родители не интересуются, что нового он узнал, а спрашивают, какую оценку получил. Еще в начальных классах детей ранжируют: двоечник, троечник, хорошист… И с этим ярлыком они идут потом по жизни. Кроме того, оценка - это еще и способ манипулирования. Случается, ребят с помощью оценок выдавливают из школы, чтобы не портили показатели, особенно в выпускных классах перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ.

- Не так давно в одном учебном заведении завуч пригласила пятерых родителей девятиклассников и велела забирать документы и идти в любую другую школу, хоть в вечернюю, - рассказал Юрий Леонов. - Четверо молча ушли. А пятая семья обратилась ко мне: мы хотим остаться. Через неделю конец четверти, а у ребенка пять двоек, хотя до этого не было ни одной. Учителя, конечно, объяснили, за что выставлены каждая, но как родителям проверить, правы они или нет? Критериев-то нет! Написали заявления во все инстанции, вмешалась прокуратура, и школьник все-таки окончил 9-й класс.

Раньше, по словам Юрия Леонова, критерии были прописаны в законе, но после 1991 года этот пункт пропал. Сейчас законодательство РФ не регулирует вопросы, связанные с оцениванием учащихся, а в школах соответствующих положений нет. В некоторых, правда, приняты локальные нормативные акты, но таких единицы. Между тем бывает устный ответ, письменный, контрольная, самостоятельная, домашняя работа… На каждый вид должны быть свои критерии. Не секрет, что несправедливо поставленная отметка, бывает, приводит к трагедии.

- Мы уже подготовили несколько законотворческих инициатив, касающихся школьного образования, - говорит глава "Родкома". - Одна из них - о введении критериев оценки знаний.

Вообще-то, считает Юрий Леонов, от отметок пора избавляться и переходить на балльную систему, более объективно отражающую подготовку учащегося. А то, получается, 11 лет на уроках ставят оценки, а на ЕГЭ - баллы. Неплохая система, по его мнению, в Финляндии - в Суоми введена десятибалльная шкала, до шестого класса вообще не ставят отметок, чтоб не травмировать детей. А у нас могут ученику младших классов влепить 50 двоек, и это считается нормальным. При десятибалльной системе такое трудно сделать.