На Ямале выбрали лучшие ролики в формате travel-блогинга

Проектный офис, созданный при профсоюзной организации "Газпром добыча Уренгой профсоюз", только звание имеет официальное. Работа же строится совершенно неформально: любой человек может прийти со свой идеей и, если она того стоит, получить поддержку в ее реализации.

Именно так и поступил инженер Александр Лупич, предложив провести конкурс видеороликов о том, как отдыхают северяне, открывая для себя новые уголки России - порой такие, о которых мало кто слышал и где почти никто не бывал. Поэтому проект получил название "Неизведанная Россия", одобрение и содействие. На долю организаторов достались подготовка документов, формирование жюри, выделение денег на призы и прочие хлопоты, а участникам оставалось поехать в отпуск и попробовать себя в роли режиссеров и кинооператоров.

Конкурс в формате модного нынче travel-блогинга вызвал интерес, в итоге жюри путешествовало вместе с участниками "от Полярного круга до теплого юга" (так назывался один из видеороликов): Дагестан, Байкал, Борисоглебск, Калмыкия, Домбай, Алтай, Карелия, Татарстан, Северная Осетия, восходило на Эльбрус и Большой Иремель, сплавлялось по рекам Соби и Белой, а также заново открывало собственный регион - ролик про Новый Уренгой тоже был снят.

- Идея проекта связана со спецификой расположения нашего города и особенностями рабочего графика: наши сотрудники ездят в отпуск на протяжении всего года и, учитывая обстановку последних двух лет, путешествуют в основном по России, - говорит председатель ОППО "Газпром добыча Уренгой профсоюз", председатель жюри Иван Забаев. - Очень важно сформировать у людей интерес к истории и достопримечательностям нашей страны, чувство патриотизма и уважение к традициям и истории. Работы получились творческими, яркими - мы смотрели, и сразу хотелось все увидеть!

Победу одержал диспетчер производственно-диспетчерской службы УГПУ Артем Антоненко. Его ролик о поездке в Дагестан покорил жюри творческим подходом и техническим совершенством. Тем, как прошел отпуск, Артем тоже доволен: вместе с супругой Викторией и тещей Эллой Юрьевной они проехали на машине от Дербента до Махачкалы и привезли домой незабываемые впечатления: Салтинский подземный водопад, Ирганайское водохранилище, Сулакский каньон - горный край богат на природные достопримечательности. Местные жители, не особенно привыкшие к туристам, были добры, приветливы и всегда готовы прийти на помощь. На вопрос, что нужно для успешного путешествия по незнакомым местам, Артем отвечает, не задумываясь:

- Желание и "Гугл", и все сложится отлично!

Теперь он мечтает побывать на Камчатке, а пока их с супругой ждет теплоходный круиз из Москвы в Санкт-Петербург - награда за победу в конкурсе.

Евгений Григорьев и Андрей Бебелес, занявшие второе и третье места, получили в подарок квадрокоптер со встроенной видеокамерой и фотоаппарат, так что созданный северянами видеоальбом "Неизведанная Россия" будет пополняться. А уже снятые ролики помогут тем, кто отпуск только планирует.

На заметку

Ролики проекта "Неизведанная Россия" ищите на YouTube-канале "Профсоюз ГДУ".