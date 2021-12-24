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24.12.2021 14:26

Продукцию завода "Транснефть-Сибири" отметили дипломом всероссийского конкурса

Продукция Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ) АО "Транснефть - Сибирь" отмечена дипломом лауреата Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России".
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь"

В номинации "Продукция производственно-технического назначения" всероссийского конкурса отмечена станция биологической очистки сточных вод с применением мембранного реактора производительностью до 15 куб. метров в сутки - инновационная запатентованная продукция ТРМЗ. Благодаря применению современных технологий оборудование обеспечивает высокое стабильное качество очистки сточных вод до уровня предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. Применение мембранного биореактора позволило исключить из классической технологии биологической очистки сточных вод стадии вторичного отстаивания, очистки на биофильтре, двухступенчатого фильтрования, а также повысить дозу активного ила в блоке биологической очистки и качество отфильтрованных сточных вод на ультрафильтрационных мембранах.

Еще два вида продукции, разработанной и выпускаемой на Тюменском РМЗ, отмечены дипломом лауреата регионального конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области": муфты и торцовые уплотнения - комплектующие эксплуатируемого насосного оборудования различных производителей на объектах ПАО "Транснефть".

Муфты упругие пластинчатые обеспечивают передачу крутящего момента от вала привода на вал насоса с одновременной компенсацией радиальных, угловых и осевых смещений соединяемых валов. Они выпускаются во взрывозащищенном и электроизолированном исполнениях, что позволяет применять их при эксплуатации оборудования во взрывоопасных зонах.

Торцевые уплотнения предназначены для герметизации проточной части корпуса насоса на концевых участках валов магистральных и подпорных насосных агрегатов, перекачивающих нефть и нефтепродукт. Выпускаются двух видов, одинарные с дополни-тельным щелевым уплотнением и с двойным контуром уплотнения, что обеспечивает высокую надежность и безаварийную работу оборудования. Торцовые уплотнения поставляются как в качестве запасных частей, так и для выпуска новых насосных агрегатов на объекты ПАО "Транснефть".

Справка "РГ"

Тюменский ремонтно-механический завод основан в 1977 году и является структурным подразделением АО "Транснефть - Сибирь". Завод выпускает продукцию машиностроения, нестандартные металлоконструкции, комплектующие для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования. Номенклатура изделий превышает 2,1 тыс. наименований, объем производства - более 30 тыс. ед. в год.

Всероссийский конкурс "100 лучших товаров России" проводится Росстандартом, Академией проблем качества РФ, РИА "Стандарты и качество". Мероприятие призвано содействовать развитию российского производства качественной, безопасной и конкурентоспособной продукции.

Сайт компании siberia.transneft.ru

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"

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