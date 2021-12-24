"РГ" публикует рассказ преступника с видом на условно-досрочное освобождение

До освобождения 31-летнему Георгию Тимофееву, или Антицыгану, как его называли подельники, остался год с небольшим. Срок петербуржец отбывает в ИК-2 УФСИН России по Тюменской области: по протоколу признанных виновными в тяжких деяниях отправляют как можно дальше от места преступления.

На совести несостоявшегося типографского работника (он учился в издательско-полиграфическом техникуме) - семь убийств, четыре покушения, подрыв автобусной остановки, незаконные изготовление и оборот оружия. Спустя почти 12 лет отбывания срока (из них два в следственном изоляторе и девять в колонии) бывший участник банды NS/WP "Невоград" (организация признана экстремиcтской и запрещена в России) и, по версии следствия, один из ее кровавых лидеров попросил о встрече с журналистом. Очевидно, в надежде на условно-досрочное.

...Мы сидим по разные стороны стола в кабинете начальника колонии Гейса Гулиева. Передо мной коротко стриженный худощавый осужденный (12 лет назад он был на 20 кг тучнее) в черной робе с именным вкладышем и зелеными нашивками. Натыкаясь на его тяжелый волчий взгляд, едва сдерживаюсь, чтобы не начать разговор с самого главного: что может заставить 18-летнего пацана взять нож, кастет и пойти на бойню - чистить город от понаехавших и бомжей? Но начинаю с детства.

"Хотел стать ветеринаром"

Георгий, в какой семье вы росли?

Георгий Тимофеев: У меня была бабушка, есть мама, папа, старшая сестра. У сестры недавно дочка родилась. Папа во мне души не чаял. Да и сейчас. Мне четвертый десяток пошел, а он до сих пор как с маленьким...

Несмотря ни на что?

Георгий Тимофеев: Думаю, любой родитель любит, несмотря ни на что...

А друзья были?

Георгий Тимофеев: Если б настоящие друзья со школьной скамьи были, жизнь по-другому бы пошла.

Почему один человек ненавидит другого?

Георгий Тимофеев: Выплескивает свою злость...

Откуда злость, если у вас была хорошая семья, коренные петербуржцы, отец стекольщик, мать продавец.

Георгий Тимофеев: Я не знаю. Мама, кстати, тоже спрашивала: "Что с тобой произошло? Ты же в детстве был добрым мальчиком, во дворе за животными ухаживал".

Когда это случилось? Сколько лет вам было?

Георгий Тимофеев: Ходил в издательско-полиграфический техникум. В 16-17 лет.

Какую профессию получили бы по окончании техникума?

Георгий Тимофеев: Типографский работник - выпуск газет, журналов, книг. Конечно, так много времени прошло - технологии поменялись. Я хочу снова поступить в техникум и учиться дальше. Хочу порадовать родителей внуками.

На совести несостоявшегося типографского работника (он учился в издательско-полиграфическом техникуме) - семь убийств, четыре покушения, подрыв автобусной остановки

Как девушка, которая вам понравится, сможет принять преступное прошлое?

Георгий Тимофеев: Я очень часто об этом думаю... Особенно над вопросом, который в любом случае прозвучит: "Почему у тебя нет фотографий, когда ты был молодой, как сейчас модно, в "Инстаграме"?

У вас будет легенда?

Георгий Тимофеев: На вранье семью не построишь. С любимым человеком искренним надо быть. Это, наверное, один из больших моих страхов.

Вас может что-то растрогать, довести до слез?

Георгий Тимофеев: Я сентиментальный человек, стеснительный.

"Я себя глупым не считаю"

В материалах я прочитала, что именно вы сколотили банду. А вы говорите: "Если б не связался с плохой компанией..."

Георгий Тимофеев: По уголовному делу идут два лидера - Герман Венгервельд и я. С одной компанией я общался в соцсети, с другой ходил на футбол. Просто всех перезнакомил, и на фоне этого следствие посчитало, что я один из лидеров.

Вы были исполнителем?

Георгий Тимофеев: Да.

Вас заставляли?

Георгий Тимофеев: Меня не заставляли - в том-то и дело! Встречались компанией: ну что - вначале на футбол, потом "пойдем погуляем"... Что подразумевало кого-нибудь избить либо убить. Я не знаю, зачем мы это делали. Да купи ты билет за границу, на лыжах покатайся! Передо мной все дороги были открыты...

Вы сами решили заключить досудебное соглашение?

Георгий Тимофеев: Да, сам. Это был единственный шанс спасти себе жизнь.

В любом случае жизнь ваша спасена: смертной казни сейчас нет.

Георгий Тимофеев: Я мог вообще не освободиться... Венгервельду просили пожизненное. Дали 24 года. Это равноценно...

Маленькой жизни?

Георгий Тимофеев: Пожизненному.

Хочется домой?

Георгий Тимофеев: Непередаваемо как.

Как будете жить на свободе? Планируете, мечтаете?

Георгий Тимофеев: Любой осужденный мечтает. Встать на ноги очень трудно, но есть положительный пример. Знаю, что это вполне возможно, если человек не глупый. Я себя глупым не считаю.

Мне сказали, что вы раскаиваетесь. Это сразу после приговора случилось или спустя время?

Георгий Тимофеев: Я думаю, те, кто говорит про "сразу", врут. Такой переломный момент, когда я все переосмыслил, наступил в 2013 году, когда бабушка, Царствие ей Небесное, скончалась, после чего у матушки пошатнулось здоровье. Я сильно испугался за родителей и понял, что самое главное - семья. Нормально же было, но в один момент все потерял.

Уголовное дело жестокой банды составило более 90 томов

Вот вы говорите про раскаяние, а я вам почти не верю. Мне кажется, вам лишь жаль себя и своих родных.

Георгий Тимофеев: Вы не правы.

"Я лучше сплю, чем заслуживаю"

А вы помните убитых вами людей?

Георгий Тимофеев: Это невозможно забыть и убрать в дальнюю кладовку памяти.

Вам жаль их?

Георгий Тимофеев: На тот момент не было жалко.

Вы считаете себя мерзавцем?

Георгий Тимофеев: Я лучше сплю, чем заслуживаю. Тем поступкам, которые я совершил, нет оправдания. Это навсегда со мной останется. Да, я был плохим человеком. Я бы все отдал, чтобы время вернуть назад и не повторить этого.

Когда вы убивали, осознавали, что делаете? Или это в неадекватном состоянии происходило?

Георгий Тимофеев: Трудно сказать. Хотел, чтобы компания приняла меня за своего, хотел доказать, что я такой же, как они. Искал друзей.

А если вы когда-нибудь случайно встретитесь с вашими "друзьями" из прошлой жизни, что будет? Они же все из Питера?

Георгий Тимофеев: К сожалению, да. Только два брата Мумжиевых из Тюменской области. Очень надеюсь, что этого не произойдет. Ну а еще я боюсь подельников своих.

Венгервельд, когда выйдет, может найти.

Георгий Тимофеев: Да. Таких людей тюрьма не исправит. Сомневаюсь, что он будет специально меня искать.

На вас не только убийства, но и подрыв остановки, поджог храма. А на ваших футболках было написано "Русь"...

Георгий Тимофеев: Тот подельник, который поджег храм, сделал это один, никому не говоря. А остановка стала случайным местом. Мы хотели привлечь внимание СМИ. С самодельной взрывчаткой мы минут 50 ходили - не знали, где ее оставить. Подельник предложил: "Давай здесь". - "Давай".

Там один человек пострадал?

Георгий Тимофеев: Да. Но мы специально подождали, когда автобус отъедет, не стали так бросать.

Чем вы занимались, когда не "ходили гулять"?

Георгий Тимофеев: Я работал в магазине стройматериалов - это крупная торговая сеть. Учился, ходил на футбол - болел за любимую команду, сам играл, посещал самодеятельный бойцовский клуб.

Оттачивали мастерство?

Георгий Тимофеев: Нет, спортом занимались. Спиртное не пили. Я на тот момент не курил. Молодежи через интернет очень легко пропасть: в голову попадают принципы и идеи, что и как надо делать.

Вы верили в то, что проповедовал Венгервельд? В то, что "Россия для русских, бей бомжей"?

Георгий Тимофеев: Мы верили в то, что он говорил...

А вы думали, что вас поймают, осознавали, что ваша история конечна, что вас накажут?

Георгий Тимофеев: Лично я остановился бы. Большинство идущих на преступление думают, что они неуловимые. Нас год найти не могли. И чем дальше, тем больше притуплялось чувство страха. Как поймали? Я, честно говоря, до сих пор не знаю. Есть предположение... Мы же в интернете не переписывались, по мобильному телефону тоже, на место встречи ездили с несколькими пересадками, постоянно оглядывались, чтобы никто не следил. Хотя в тот вечер, когда меня поймали, я понял, что все - конец.

Как это было?

Георгий Тимофеев: Февраль 2010-го. Очень холодно было. Один из братьев Мумжиевых, Валентин (он был в розыске по Лангепасу), попросил накормить и дать ему денег. Он поругался с человеком, у которого скрывался, и ушел от него. Я вышел на улицу, ждал автобус и тут увидел слежку. Часа два, пока меня не поймали, жил с таким страхом! Но все равно поехал домой к родителям. Увидеть своих захотел. Еду к родителям, а в это время подельника уже арестовывают. Приехал, зашел в квартиру, минут через десять вышел. Даже в звонок не звонили - я просто знал, что за дверью стоят оперативники. Не хотел выбивания дверей, криков. Зачем?

Родители не поняли, что происходит?

Георгий Тимофеев: Они дома были. Плакали. Обыскные мероприятия же проводились.

А разве сердце мамы не предчувствовало беду?

Георгий Тимофеев: Последние месяца три перед арестом она спрашивала: "Гоша, чем ты занимаешься? У меня плохое предчувствие". А бабушка, наверное, за неделю до ареста увидела сон: я на белом фоне весь в черном среди других людей в черном. Но не придала значения сну, хотя намеки были...

"А вы верите Тимофееву?"

Почему вы захотели встретиться с журналистом?

Георгий Тимофеев: Если есть хоть какая-то возможность рассказать о моей истории, о примере... Надо с детства браться за голову. Цвет кожи, религия, национальность человека не говорят о его поступках, о том, что он плохой или хороший.

Вы собираетесь подавать на досрочное освобождение?

Георгий Тимофеев: Любой, кто сидит, думает о том, чтобы выйти раньше.

Вам пойдут навстречу?

Георгий Тимофеев: Думаю, нет.

Что бы вы сказали людям, которые прочитают этот текст?

Георгий Тимофеев: Ценности не иллюзорны. Самое главное, за что ты должен переживать, - за семью: это самое важное, что есть у тебя.

От редакции: Мы не были единодушны, когда решали, публиковать ли это интервью убийцы - раскаяние без покаяния. Наверное, оно вызовет такую же противоречивую реакцию и у читателей. Публикуем потому, что каждому, отбывшему свой законный срок, надо дать шанс начать жизнь... И как бы не было непросто соглашаться - бывших преступников надо принять в свое гуманное сообщество, чтобы не случились новые трагедии.

Справка "РГ"

В октябре 2021 года Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистской и запретил в России неонацистскую группировку "Невоград" и все ее производные. Аргументы более чем весомы: героизация расовой ненависти, убийства мигрантов, разбои, терроризм, изготовление взрывных устройств. Шаг правосудия вполне объясним: практически каждый сезон из тюрем выходят ранее осужденные по кровавым делам "невоградовцы" - в Северной столице может снова стать жарко.

Уголовное дело банды, прославляющей торжество белой расы, составило более 90 томов, а перечисление эпизодов заняло у судей больше шести часов. Десяти осужденным скинхедам дали 94 года на всех. Самый большой срок - у безусловного лидера группировки Германа Венгервельда, Стратега, здоровяка с арийской внешностью. Ему грозило пожизненное, но приговор оказался мягче - 24 года. Это единственный представитель шайки, который сохранил молчание, не признал вину, не раскаялся. Ожидая финала в "Крестах", пытался сбежать - перцовый баллончик на свидании ему передала мать. Не получилось - скрутил охранник. Следователь говорил, что людей этот товарищ называл исключительно "мразями".

Тимофееву определили 13 лет: вслед за Берсерком, который получил 4,5 года, он пошел на сделку со следствием.

Наказание Тимофеев отбывает вместе с представителями самых разных национальностей.

Вопрос начальнику колонии

Не ищи себе кумиров

Гейс Ханларович, а вы верите Тимофееву? - ищу напоследок, возможно, главный ответ.

У начальника колонии Гейса Гулиева свой взгляд на эту историю. Фото: Ирина Никитина

- 15-18 лет - тот возраст, когда человек себя заряжает на будущее, ищет кумиров и может уйти либо в большой спорт, либо в большой криминал. Если б он убивал 30-летним, тогда трудно сказать на сто процентов: возможен ли возврат к нормальной жизни. А так... Поживем - увидим.