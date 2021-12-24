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24.12.2021 14:16
Рубрика: Культура

Россияне стали больше покупать дорогих билетов на концерты и фестивали

Текст: Татьяна Ткачёва
Каждое пятое событие в России в 2021 году прошло онлайн, однако люди охотнее, чем в первый год пандемии, посещали концерты, форумы и фестивали. Причем спрос вырос в премиум-сегменте, где стоимость билетов начинается от 20 тысяч рублей.

Ключевые тренды event-индустрии (организация публичных мероприятий, в том числе и в сфере развлечений) выявили аналитики сервисов Timepad и ЮKassa. Два из пяти событий в стране происходит в Москве. Сейчас их количество приблизилось к "доковидному". Активная общественная жизнь отличает Санкт-Петербург, там число мероприятий в уходящем году было вдвое больше, чем в 2020-м. В числе лидеров также Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород.

Фото: Dr.bykov/wikipedia.org
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По статистике Timepad, которым пользуются организаторы мероприятий, около 20 процентов событий с января по ноябрь проходило в Сети. В 2020-м в дистанционном формате проводилось каждое третье мероприятие, до пандемии - от силы одно из десяти. Число активных организаторов в сегментах офлайн и онлайн по сравнению с 2019 годом уменьшилось почти на 11 процентов.

- В прошлом году онлайн показал резкий подъем - сразу на 400 процентов, тогда как число офлайн-мероприятий в большинстве городов существенно снизилось, - напомнила CEO сервиса Timepad Варвара Семенихина. - В 2021-м доля виртуальных форматов в индустрии уменьшилась в полтора раза, но это связано с ростом количества офлайн-событий. Например, активность в категории "Экскурсии и путешествия" выросла в 2,5 раза. Общее число дистанционных событий не сильно отличается от прошлогоднего. Вероятно, большинство организаторов, которые перешли в онлайн и оценили его преимущества, не спешат возвращаться к традиционным форматам.

Спрос на билеты (здесь учитывались концерты, выставки, театры, музеи) в целом восстановился, отметили в Юkassa. Количество покупок соответствует показателям 2019 года, а оборот платежей вырос на девять процентов. По сравнению с 2020-м динамика более отчетливая, за счет эффекта низкой базы: число покупок увеличилось в 1,6 раза, оборот - в 1,8.

- В прошлом году санитарные ограничения и неопределенность ситуации во всем мире снизили количество офлайн-мероприятий до минимума. Но те же обстоятельства привели к технологической революции на event-рынке. Многие компании сумели подстроиться и овладели новыми технологиями, - подчеркнул генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев. - Мы проанализировали почти 18 миллионов платежей event-компаний за три года и видим, что рынок и пользовательский спрос возвращаются к допандемийному уровню. Покупать билеты онлайн начали даже те пользователи, которые раньше таким способом ничего не заказывали.

Показатели 2021 года могли бы быть более высокими, но на ситуацию повлияло введение QR-кодов для посещения некоторых мероприятий, которое в ряде регионов произошло уже летом. Осенью действовали и иные временные ограничения. В результате в июне и июле число онлайн-покупок билетов уменьшалось примерно на 20 процентов относительно предыдущего месяца, падали продажи и в ноябре.

Фото: Пресс-служба Музея героической обороны и освобождения Севастополя
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По данным Timepad за 11 месяцев, билет на досуговое мероприятие в 2021-м стоил в среднем 1 737 рублей. Это меньше, чем до пандемии (1 882 рубля). Сравнение с 2019 годом показало еще одну любопытную особенность. Россияне стали более активно покупать дорогостоящие билеты. В ценовой категории от 20 до 30 тысяч рублей прирост составил 19 процентов, 30-50 тысяч - 23 процента.

По билетам за 50-80 тысяч продажи выросли в полтора раза, за 80-100 тысяч - почти вчетверо. Объясняется, это, вероятно, двумя факторами: уже упомянутым расширением спроса на заказ билетов онлайн и стремлением россиян качественно отдохнуть, несмотря на закрытые границы.

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