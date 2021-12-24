Таксист рассказал, кого готов возить бесплатно, а кого - ни за какие деньги

Таксисту, как психологу изливают душу, когда ушла жена, а "начальник сошел с ума". А иногда на нем срывают злость, если что-то не сложилось в жизни. В общем, лучше "социолога" вряд ли найдешь. А какое оно, социальное самочувствие у нас накануне 2022 года? Об этом и не только - в интервью с таксистом Дмитрием Бучельниковым, которые мы записали, пока он ждал очередного заказа.

В такси он пошел осознанно, просто потому, что нравится работать с людьми. У него высшее образование, до этого служил в структуре МЧС.

Дмитрий, сначала почти философский вопрос - кого ты встречаешь в пути больше, хороших или плохих людей?

Дмитрий Бучельников: Конечно, хороших. Иногда бывают и вовсе удивительные встречи. Как-то вез старенького профессора университета, и он настолько интересно рассказывал об истории СССР и современной России, что я еще почти час кружил вокруг его дома бесплатно, чтобы только дослушать до конца.

А вообще даже если человек злой, раздражительный, это ведь значит, что у него проблемы какие-то в жизни, и его остается только пожалеть.

А сколько забавных историй случается. Вот как-то, как раз под Рождество, вез баскетболиста российской сборной. А у него рост два метра десять сантиметров - пришлось ему лечь на заднее сиденье. Так и ехал всю дорогу, лежа. Говорит, мне с моим ростом сплошное мученье, в трамвае не проедешь, вся одежда на заказ…

Неужели никогда не случалось такого, что пассажир настолько невыносим, ты говоришь: все, не могу, и высаживаешь его на ближайшем повороте?

Дмитрий Бучельников: "Высаживать на ближайшем повороте" мы не имеем права, даже если клиент очень пьяный, грубит, угрожает, ведет себя не совсем адекватно. Это будет считаться оставлением человека в опасности. Вдруг с ним случится что-то, замерзнет, нападет на него кто-то. Можно высадить "странного" пассажира только если поблизости есть магазин, заправка - то есть место, куда он может зайти, погреться, позвонить родным.

Самый ужасный случай в моей практике произошел, как ни странно, ни с каким-нибудь громилой или криминальным авторитетом, а с девушкой. Причем, она ехала с двумя детьми. Когда садилась в машину, кажется, была вполне адекватной, но минут через десять началось что-то невероятное: она постоянно просила заехать в ближайший винный, при этом билась ногами в потолок, по сиденьям. У ее маленького сына, ему года три было, началась истерика. И только дочка, девочка-подросток всю дорогу пыталась успокоить ее, твердила: "мама, ну, пожалуйста…".

Потом эта девушка начала звонить друзьям и мужу, что ее ограбили в такси и пытаются изнасиловать. Я думаю, ну все, приплыли, приедем в поселок, куда ее вез, и меня встретят с "вилами и граблями". Доехали, вышел ее муж. Сама девушка, можно сказать, вывалилась из машины. Я уже сжал кулаки: что делать, приготовился к драке. Но тут ее муж подошел ко мне и, извиняясь, говорит: "Как ты? Выдержал?". Я-то говорю, выдержал, а как ты живешь?

Дмитрий, тебя признали лучшим водителем Среднего Урала. А чем ты лучше других, которые едут сейчас рядом с нами по дороге?

Дмитрий Бучельников: В конкурсе, кроме отличного знания правил движения и умения ездить на скорость так, чтобы не расплескать воду из стоящего на крыше стакана, нужно было показать и то, как хорошо ты знаешь город. Какие в нем есть исторические места, где интересно побывать, где вкусно поесть, на что посмотреть. Ведь первый, с кем встречается человек, когда приезжает в незнакомый город - это таксист. И это от общения с ним складывается первое впечатление о городе, о людях, которые здесь живут.

Конечно, важно, чтобы всегда был чистым автомобиль, а водитель аккуратно одет. Еще я постоянно что-то придумываю, чтобы было интереснее работать. Сейчас, например, перед Новым годом накупил разных сладостей в качестве призов от Деда Мороза и прошу пассажиров в такси рассказать стихи. Вы бы знали, какие порой поэмы люди помнят наизусть. Есть, конечно, и такие, кто даже "В лесу родилась елочка" не знает. Но большинство меня, честно сказать, приятно удивили.

А бывают такие пассажиры, которые будто всем своим видом показывают, кто есть они, а кто - ты, простой таксист?

Фото: Татьяна Андреева/РГ

Дмитрий Бучельников: Таких встречаю все меньше, большинство общается совершенно на равных, несмотря ни на статус, ни на содержимое кошелька. Бывает, конечно, всякое. Как-то села девушка, я таких про себя называю "хозяйка жизни": каблуки, маникюр, губы, ресницы - все при ней. Пристегнуться наотрез отказалась, начала курить в салоне, диктовать свои условия. Молчу, терплю, благо везти недалеко. Но тут надо такому случиться, что вынырнул автомобиль перед нами, и я резко затормозил. Она головой о сиденье - хлоп! И тут начался такой поток мата и брани, она грозилась меня засудить, говорила, что я никогда из застенков не выйду.

А баталии, связанные с вакцинацией? Знаю, был в Москве случай, когда таксист отказался везти привитого пассажира, только исходя из своих убеждений.

Дмитрий Бучельников: Все таксисты должны быть привиты и работать в масках, у нас строгое правило. У меня даже есть своя фирменная маска. Конфликтов вокруг коронавируса никогда не было. Но сама пандемия, конечно, одна из самых жарких тем для обсуждения в такси. Люди от нее на самом деле очень сильно устали и у них одно желание, чтобы все это поскорее закончилось.

Дмитрий, теперь, после победы в уральском этапе конкурса, ты наверняка "пойдешь на Россию"?

Дмитрий Бучельников: Да, готовлюсь. И мне помогает целая команда. Записываем сейчас видеоролик, читаем рэп про самую лучшую профессию - таксиста. А еще я хочу побить мировой рекорд по числу селфи с пассажирами. Уже заявился в книгу рекордов Гинесса. Проект стартует 31 декабря.