В Челябинской области поднимут плату за вывоз мусора

В Челябинской области завершилась корректировка территориальной схемы обращения с отходами. В этой связи утверждены новые тарифы на вывоз ТКО в будущем году.

- В первом полугодии 2022-го тариф для всех потребителей коммунальной услуги останется неизменным - на уровне этого года, - сообщили в пресс-службе минэкологии региона. - Во втором полугодии цена вывоза ТКО вырастет, но незначительно - в пределах 3,4 процента.

Для юридических лиц и ИП тарифы с первого июля изменятся только в Челябинском и Карабашском кластере. В Горном, Кыштымском и Магнитогорском кластерах они в целом останутся на прежнем уровне.

Рост стоимости связан с увеличением транспортных расходов, которые составляют более половины затрат регионального оператора по обращению с ТКО, отметили в минэкологии.