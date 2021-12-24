Регионы получат средства на выплаты врачам и ремонт оборудования

Правительство выделит дополнительные средства на генетические исследования циркулирующих штаммов коронавируса, а также передаст 10 миллиардов рублей регионам на ремонт и замену оборудования, которое вышло из строя из-за усиленного использования в период пандемии. А медики вовремя получат все полагающиеся им выплаты, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Мы видим, что происходит в других государствах. В некоторых число заболевших с новой мутацией вируса растет особенно быстро. Нам надо быть готовыми к любому сценарию, учитывать опыт других стран", - отметил глава кабмина. И сообщил, что в этих условиях необходимо продолжить изучение циркулирующих штаммов. "На проведение их генетического анализа правительство выделит нашим эпидемиологам дополнительно около 90 миллионов рублей", - заявил Мишустин.

Система здравоохранения практически два года работает в условиях повышенной нагрузки, отметил премьер. В частности, пациенты с коронавирусом проходят различные обследования, в том числе рентгенологические. "Из-за того что они стали проводиться чаще, техника быстрее изнашивается. Мы приняли решение выделить регионам нашей страны 10 миллиардов рублей на ремонт и замену оборудования, которое используется при обследовании и лечении заболевших ковидом", - сообщил Мишустин. Деньги получат 54 российских субъекта и смогут направить их также на закупку расходных материалов для больниц, средств индивидуальной защиты для персонала.

Отдельно глава правительства отметил необходимость своевременных поставок кислорода. "К закупке специального транспорта для хранения и доставки кислорода в медицинские учреждения привлечем Российский фонд технологического развития. Подписано постановление правительства, которое позволяет ему финансировать такие проекты", - заявил премьер. По его словам, это поможет приобрести около 90 единиц техники на 750 миллионов рублей и решить вопрос поставок кислорода, который нужен тяжелым пациентам.

В кабмине не забыли о и врачах. "Чтобы медработники вовремя получили положенные им средства за ноябрь, декабрь и январь, правительство направило свыше 50 миллиардов рублей", - проинформировал Мишустин. "Это без учета инициированной президентом удвоенной выплаты за работу в январские праздники для медицинских и социальных работников, которые трудятся в стационарных учреждениях социального обслуживания. Финансирование мы также предоставим", - добавил он.

На выплаты медикам в регионы направили более 50 млрд рублей

Что касается текущей ситуации с коронавирусом, то в течение последнего месяца минздрав констатирует "снижение количества активных случаев заболевания", доложил глава ведомства Михаил Мурашко. Министр также рассказал, что российские медики побывали в ЮАР и изучили там клиническую картину "омикрона". В ней доминируют "такие симптомы, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия и общие симптомы интоксикации, подчас очень сходные с течением гриппа", проинформировал Мурашко. В этой ситуации минздрав призывает россиян вакцинироваться от коронавируса, "тем более что социальная активность перед новогодними праздниками возрастает". И ревакцинироваться через шесть месяцев.