Новости

Французские пользователи посоветовали главе МИД ФРГ перестать думать о России 08:27
Центры занятости будут помогать с трудоустройством в другие регионы 08:24
Кравцов: Предпосылок для введения дистанта в школах после Нового года нет 08:12
СМИ: Индексация пенсий в 2022 году потребует 150-200 млрд рублей 07:41
В Госдуме прокомментировали заявления президента о народосбережении 07:33
В Японии создан телевизор, передающий вкус еды 07:16
МИД: Заявления Киева о продлении транзита газа имеют политические цели 07:04
Резиновая крошка уберет колеи с асфальтовых дорог 07:00
Авиакомпании США отменили рейсы из-за массового заражения сотрудников 06:50
Гинцбург: Препарат на основе антител эффективен против "омикрон"-штамма 06:20
В Красноярском крае арестовали вице-спикера Законодательного собрания 05:53
Минюст: Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе будет помилована 05:52
В Беларуси для спецназа создали новый автомат и снайперскую винтовку 05:49
Началось строительство новой ветки Байкало-Амурской магистрали 05:49
В Чикаго четыре человека пострадали при стрельбе в торговом центре 05:32
В Хабаровске завели дело на учителя, ударившего школьника на уроке 05:01
Диетолог рассказала, сколько мандаринов можно съесть в день 04:50
В Хабаровском крае опровергли необходимость QR-кодов при операциях 04:40
Трамп попросил Верховный суд заблокировать раскрытие данных о штурме Капитолия 04:14
В Якутии разрешили посещать торговые центры без QR-кодов 04:12
В Словакии пенсионерам заплатят 200-300 евро за полную вакцинацию 03:38
Салливан: США и НАТО готовы к диалогу с РФ по гарантиям безопасности 03:02
Президент Черногории заразился коронавирусом 02:32
Высоту орбиты МКС скорректируют почти на 2 км перед полетами "Союзов" 02:16
Песков прокомментировал возможность новой встречи президентов России и США 01:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
24.12.2021 07:00
Рубрика: Экономика

Резиновая крошка уберет колеи с асфальтовых дорог

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Уменьшить колейность на федеральных и региональных трассах, снизить шум от движения машин и продлить срок службы покрытия помогут добавленные в асфальтовую смесь вторичные материальные ресурсы, полученные из отходов. Меморандум о совместной разработке технологий и нормативных документов в этой области подписали руководители ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) и Росавтодора.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
На первом этапе трассы М-12 уложен пробный слой асфальтобетона

Национальные проекты "Экология" и "Безопасные и качественные дороги", как и стратегическая инициатива "Экономика замкнутого цикла" предусматривают, что к 2030 году новые дороги должны на 30% состоять из вторичных материалов. Наиболее перспективные для этого компоненты - резиновая крошка, компост, образующийся из органических отходов, и вторичные полимеры, перечислил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев.

"Модификатор для асфальтобетона на основе резиновой крошки применялся на дорогах, находящихся в ведомстве ГК "Автодор" - в том числе ЦКАД, М11, М4, - отметил он. - Для его получения ключевым сырьем выступает резиновая крошка фракцией до 0,63 мм (т.н. резиновая пыль). И ее применение можно и нужно масштабировать". По словам Буцаева, в Беларуси такая добавка есть в полотне 80% дорог. У нас же по этой технологии уложены только 15 млн квадратных метров асфальтового покрытия. По мнению главы ППК РЭО это лишь капля в мире.

Резиновую крошку для строительства дорог получают, в том числе, при переработке использованных шин, отметили в ППК РЭО. Дополнительный спрос со стороны дорожников поможет привлечь в отрасль по обращению с отходами новые инвестиции, нарастить мощности по переработке и обеспечить их выгодными заказами.

Экономика Недвижимость Инфраструктура

Главное сегодня

Пресс-конференция Путина. Главное
Путин рассказал, на сколько должны вырасти пенсии в 2022 году
Минпросвещения не планирует продлевать зимние каникулы из-за COVID-19
Салливан: США и НАТО готовы к диалогу с РФ по гарантиям безопасности
Гинцбург: Препарат на основе антител эффективен против "омикрон"-штамма
Как получить выписку из электронной трудовой книжки
Почему при миллионах вакансий люди не могут найти работу