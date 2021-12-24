Резиновая крошка уберет колеи с асфальтовых дорог

Уменьшить колейность на федеральных и региональных трассах, снизить шум от движения машин и продлить срок службы покрытия помогут добавленные в асфальтовую смесь вторичные материальные ресурсы, полученные из отходов. Меморандум о совместной разработке технологий и нормативных документов в этой области подписали руководители ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) и Росавтодора.

Национальные проекты "Экология" и "Безопасные и качественные дороги", как и стратегическая инициатива "Экономика замкнутого цикла" предусматривают, что к 2030 году новые дороги должны на 30% состоять из вторичных материалов. Наиболее перспективные для этого компоненты - резиновая крошка, компост, образующийся из органических отходов, и вторичные полимеры, перечислил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев.

"Модификатор для асфальтобетона на основе резиновой крошки применялся на дорогах, находящихся в ведомстве ГК "Автодор" - в том числе ЦКАД, М11, М4, - отметил он. - Для его получения ключевым сырьем выступает резиновая крошка фракцией до 0,63 мм (т.н. резиновая пыль). И ее применение можно и нужно масштабировать". По словам Буцаева, в Беларуси такая добавка есть в полотне 80% дорог. У нас же по этой технологии уложены только 15 млн квадратных метров асфальтового покрытия. По мнению главы ППК РЭО это лишь капля в мире.

Резиновую крошку для строительства дорог получают, в том числе, при переработке использованных шин, отметили в ППК РЭО. Дополнительный спрос со стороны дорожников поможет привлечь в отрасль по обращению с отходами новые инвестиции, нарастить мощности по переработке и обеспечить их выгодными заказами.