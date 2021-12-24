"РГ" составила календарь церковных праздников на 2022 год

Когда в 2022-м Пасха? А Масленица и Великий пост?

В нашем календаре - даты православных праздников, дни памяти в честь святых и чудотворных икон, родительские субботы.

28 ноября 2021 г. воскресенье - 6 января 2022 г., четверг. Рождественский пост, установлен для подготовки к встрече Рождества Христова.

31 декабря 2021 г., пятница - 6 января 2022 г., четверг. Последняя неделя Рождественского поста. Самый строгий пост.

Январь

2 января, воскресенье. Праведного Иоанна Кронштадтского*, чудотворца (1908)**.

6 января, четверг. Рождественский сочельник. Строгий пост.

7 января, пятница. Рождество Христово, праздник Боговоплощения, рождения Бога во плоти от Пресвятой Девы Марии.

7 января, пятница - 17 января, понедельник. Святки (святые дни). Отменяется пост, запрещено бракосочетание. Святки посвящены радости Рождения Христа. Церковь выступает против гаданий и прочих "бесчинств суеверия".

14 января, пятница. Праздник Обрезания Господня и день в честь святителя Василия Великого (IV в.), составителя Божественной литургии. Новый год по старому стилю.

15 января, суббота. Церковь чтит память преподобного Серафима Саровского, чудотворца (1833 г.).

18 января, вторник. Крещенский сочельник. Строгий пост. Как и на Крещение, в сочельник происходит Великое освящение воды.

19 января, среда. Крещение Господне, или Богоявление. В честь Крещения Христа пророком Иоанном Предтечей. На Крещение освящается все водное естество, в храмах освящают воду.

25 января, вторник. Раннехристианской мученицы Татианы (начало III в.). Татьянин день.

27 января, четверг. Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии (336 г.).

Фото: Photoxpress

Февраль

6 февраля, воскресенье. Блаженной Ксении Петербургской (XIX в.), юродивой Христа ради. Собор новомучеников и исповедников Российских, поминают погибших за веру.

13 февраля, воскресенье. Неделя о мытаре и фарисее. На церковнославянском "неделя" - это воскресный день, а семидневный цикл называют "седмица".

15 февраля, вторник. Сретение Господне. Праздник в честь встречи ("сретения") младенца Иисуса старцем Симеоном. На Сретение поминают воинов, погибших в Афганистане.

16 февраля, среда. Равноапостольного Николая, архиепископа Японского (1912 г.).

20 февраля, воскресенье. Неделя о блудном сыне.

25 февраля, пятница. Иверской иконы Божией Матери.

26 февраля, суббота. Вселенская родительская мясопустная суббота. Поминают усопших за всю историю человечества.

27 февраля, воскресенье. Неделя мясопустная, о Страшном суде. Неделя мясопустная - это воскресенье, когда заканчивают употребление мяса, а на богослужении говорят про Страшный суд.

28 февраля, понедельник - 6 марта, воскресенье. Масленица, или Сырная седмица. Запрещено мясо, но можно яйца, молоко, масло и сыр (отсюда название), так готовятся к Великому посту.

Март

Фото: РИА Новости

6 марта, воскресенье. Прощеное воскресенье. В последний день перед Великим постом просят прощения у тех, перед кем виноваты, и сами прощают.

7 марта, понедельник - 23 апреля, суббота. Великий пост. Семинедельный пост готовит нас к Пасхе.

7 марта, понедельник. Чистый понедельник. Первый, самый строгий день Великого поста.

18 марта, пятница. Святителя Николая Сербского (1956 г.).

19, 26 марта, суббота. Родительские субботы, поминают усопших.

27 марта, воскресенье. Крестопоклонная неделя. Половина Великого поста позади, в центр храма выносят Крест.

Апрель

2 апреля, суббота. Родительская суббота, поминают усопших.

7 апреля, четверг. Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздник в честь благой вести, которую Архангел Гавриил принес Богородице: о том, что она станет Божией Матерью. Пост отменяется.

9 апреля, суббота. Похвала Пресвятой Богородице. (Суббота Акафиста).

13 апреля, среда. Святителя Иннокентия, митр. Московского (1879 г.).

16 апреля, суббота. Лазарева суббота. Вспоминают воскрешение Христом праведного Лазаря.

Фото: РИА Новости

17 апреля, воскресенье. Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. В честь въезда Иисуса в Иерусалим незадолго до Его Распятия. В храм приносят ветки вербы, которую освящают накануне и потом хранят в доме весь год, как символ благословения жилища.

18 апреля, понедельник - 23 апреля, суббота. Страстная неделя. "Страсть" на церковнославянском - это "страдание". Вспоминают последние дни земной жизни Христа, Его страдания, распятие, крестную смерть, погребение.

18 апреля, понедельник. Великий понедельник Страстной недели.

19 апреля, вторник. Великий вторник.

20 апреля, среда. Великая среда.

21 апреля, четверг. Великий четверг, Чистый четверг. Воспоминание Тайной вечери.

22 апреля, пятница. Страстная пятница. Вспоминают осуждение на смерть Христа, Его крестные страдания и смерть. День самого строгого поста в году.

23 апреля, суббота. Великая суббота, день скорби, день, когда Иисус Христос Телом пребывал "во гробе". В храмах поют "Да молчит всякая плоть".

24 апреля, воскресенье. Праздник Воскресения Христова, Пасха, торжество победы жизни над смертью. Безгрешный, Иисус добровольно, из любви к нам, отдает Себя на крестную смерть и Своим страданием искупает человечество от власти смерти.

24 апреля, воскресенье - 30 апреля, суббота. Светлая неделя. Пост отменяется.

Май

1 мая, воскресенье. Антипасха (т.е. "вместо Пасхи"), или Фомино воскресенье. С Фомина воскресенья в Церкви начинают венчания (их не совершали с Великого поста).

2 мая, понедельник. Блаженной Матроны Московской.

3 мая, вторник. Радоница. Поминовение усопших. Всю Светлую седмицу (неделю) не положено поминать усопших, не совершаются панихиды, не ходят на кладбище. Для этого Церковь установила специальный день - Радоница.

6 мая, пятница. Великомученика Георгия Победоносца (303 г.), Юрьев день.

Фото: Photoxpress

8 мая, воскресенье. Неделя жен-мироносиц. Праздник православных женщин.

13 мая, пятница. Святителя Игнатия Брянчанинова (1867 г.).

18 мая, среда. Иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша".

22 мая, воскресенье. День святителя Николая Чудотворца (ок. 335 г.). Никола летний.

24 мая, вторник. Равноапостольных Мефодия (885 г.) и Кирилла (869 г.), первоучителей и просветителей славянских.

Июнь

1 июня, среда. Благоверного князя Димитрия Донского (1389 г.) и преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской (1407 г.).

2 июня, четверг. Вознесение Господне. На сороковой день после Пасхи Христос собрал Своих учеников, привел их на Елеонскую гору и вознесся на Небо.

3 июня, пятница. Владимирской иконы Божией Матери.

11 июня, суббота. Троицкая родительская суббота, поминовение усопших накануне Троицы, особо поминают не получивших христианского погребения, святителя Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа Симферопольского и Крымского, хирурга (1961 г.).

12 июня, воскресенье. День Святой Троицы, Пятидесятница. Посвящен Сошествию Святого Духа на апостолов на пятидесятый день после Воскресения Христова (отсюда название "пятидесятница"). День рождения Христианской Церкви. К празднику украшают зеленью дома, в храм приходят с цветами - знак вечной жизни.

Фото: Photoxpress

13 июня, понедельник. День Святого Духа, или Духов день. Продолжение праздника Святой Троицы, посвященное третьей ипостаси Бога - Святому Духу. В неделю, начавшуюся Днем Святого Духа, отменяют посты.

20 июня, понедельник - 11 июля, понедельник. Петров пост, в честь учеников Христа Петра и Павла. Начинается со второго понедельника после Троицы, заканчивается в праздник святых апостолов Петра и Павла.

22 июня, среда. Праведного Алексия (Мечева) Московского (1923 г.) и преподобного Кирилла Белозерского (1427 г.).

26 июня, воскресенье. Всех святых в земле Российской просиявших.

Июль

7 июля, четверг. Рождество Иоанна Предтечи. Пророк был предвестием Христа (отсюда имя - Предтеча) тем, кто узнал Христа, и крестил Его (отсюда имя - Креститель).

12 июля, вторник. Апостолов Петра и Павла.

17 июля, воскресенье. Преподобного Андрея Рублева, иконописца (XV в). Страстотерпцев императора Николая II, императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и страстотерпца праведного врача Евгения (1918 г.).

18 июля, понедельник. Преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца (1422 г.). Преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (1918 г.).

Фото: РИА Новости

21 июля, четверг. Казанской иконы Божией Матери.

24 июля, воскресенье. Равноапостольной Ольги, великой княгини, в крещении Елены (969 г.).

28 июля, четверг. Равноапостольного великого князя Владимира, в крещении Василия (1015 г.).

Август

1 августа, понедельник. Преподобного Серафима Саровского, чудотворца (1833 г.).

2 августа, вторник. Пророка Илии (IX в. до Р.Х.), Ильин день. Воздушно-десантные войска (ВДВ) и Воздушно-космические силы (ВКС) России считают пророка Илию своим покровителем.

5 августа, пятница. Иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" (1888 г.).

10 августа, среда. Смоленской иконы Божией Матери.

Фото: РИА Новости

14 августа, воскресенье. Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня, в народе - Медовый Спас, первый из праздников августа, посвященных Спасителю, освящают мед.

14 августа, воскресенье - 27 августа, суббота. Успенский пост, в честь Успения Богородицы. Строгий пост, запрещена даже рыба.

19 августа, пятница. Преображение Господне, в честь преображения Христа перед учениками, когда Христос впервые явил им Свою Божественную суть. В народе - Яблочный Спас, освящают яблоки и груши, которые до того не едят.

28 августа, воскресенье. Успение Пресвятой Богородицы. Успение (усыпание) Божией Матери - это Ее переход из земной жизни в мир небесный.

29 августа, понедельник. Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа (944 г.), в народе - третий Спас, Ореховый.

31 августа, среда. Иконы Божией Матери "Всецарица".

Сентябрь

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1 сентября, четверг. Донской иконы Божией Матери.

8 сентября, четверг. Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, в честь встречи Владимирской иконы в Москве в 1395 г.

11 сентября, воскресенье. Усекновение главы Иоанна Предтечи. В честь пророка Иоанна Предтечи, не побоявшегося обличать сильных мира сего. Строгий пост как выражение скорби.

14 сентября, среда. Церковное новолетие. Новый год по церковному календарю начинается с 1 сентября (ст. ст.), что по новому стилю 14 сентября.

21 сентября, среда. Рождество Пресвятой Богородицы.

27 сентября, вторник. Воздвижение Креста Господня. Вспоминают, как царица Елена, разрушив языческое капище, обнаружила три креста и узнала тот, на котором был распят Христос.

30 сентября, пятница. Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ок. 137 г.).

Октябрь

8 октября, суббота. Преподобного Сергия Радонежского, чудотворца (1392 г.).

14 октября, пятница. Покров Пресвятой Богородицы.

15 октября, суббота. Праведного воина Феодора Ушакова (1817 г.).

Фото: Photoxpress

23 октября, воскресенье. Преподобного Амвросия Оптинского (1891 г.).

24 октября, понедельник. Собор святых, в Оптиной пустыни просиявших.

30 октября, воскресенье. Иконы Божьей Матери "Избавительница".

Ноябрь

Фото: wikipedia.ru

4 ноября, пятница. Казанской иконы Божией Матери, День народного единства.

5 ноября, суббота. Димитриевская родительская суббота.

18 ноября, пятница. Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917-1918 годов.

21 ноября, понедельник. Собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (ангелов). Михайлов день.

22 ноября, вторник. Иконы Богородицы "Скоропослушница".

28 ноября, понедельник - 6 января, пятница, 2023 г. Рождественский пост. Готовит нас к Рождеству Христову.

Декабрь

Фото: wikipedia.ru

4 декабря, воскресенье. Введение во храм Пресвятой Богородицы.

6 декабря, вторник. Благоверного князя Александра Невского, в схиме Алексия (1263 г.).

11 декабря, воскресенье. Священномученика митрополита Серафима (Чичагова) (1937 г.).

13 декабря, вторник. Апостола Андрея Первозванного (ок. 62 г.).

16 декабря, пятница. Саввы Сторожевского (Звенигородского) (1406 г.).

19 декабря, понедельник. Святителя Николая Чудотворца (около 335 г.). Никола зимний.