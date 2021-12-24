Рябков: "Северный поток-2" превратился в Европе в разменную монету

В Евросоюзе превратили газопровод "Северный поток - 2" в разменную монету "в их собственной игре на повышение ставок в спорах" с Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, в Европе даже готовы платить деньги и действовать вопреки собственным интересам, лишь бы продемонстрировать "атлантическую солидарность" в противостоянии Москве.

"Их совершенно не волнует, какие цены на газ в Европе, какие перспективы спотовых контрактов на газ, и вообще это, знаете, все такие Павки Корчагины, которые готовы идти до конца вопреки всему, лишь бы только досадить Москве", - цитирует РИА Новости Рябкова.