Россияне описали уходящий год названиями книг

Прекрасная идея - поискать отражение происходящих событий в книгах. Это и сделали крупнейшие сервисы электронных и аудиокниг, входящие в группу компаний "ЛитРес", предложив своей многомиллионной армии пользователей назвать произведения, которые наиболее точно характеризуют уходящий год. Лидер определился сразу - трагикомедия Фредерика Бакмана "Тревожные люди". Тревог, волнений, черного юмора, нелепых ситуаций, захватывающих сюжетов и трогательных лирических мотивов у всех было предостаточно.

На втором месте фантастическая трилогия "Голодные игры" Сьюзен Коллинз. Пандемия всех нас заставила бороться за жизнь, пусть и не в такой фантасмагоричной форме.

А вот третью строчку неожиданно заняла книга, которая непременно заставит улыбнуться, - роман Джеральда Даррела "Моя семья и другие звери". Видимо, удаленка заставила нас вспомнить, что в жизни есть не только работа и что время, проведенное с семьей, когда не надо делить один ноутбук на троих, бесценно.

Замыкают пятерку книг, с помощью которых россияне бы описали уходящий год, "Есть, молиться, любить" Элизабет Гилберт и антиутопия "О дивный новый мир" Олдоса Хаксли. С этим все ясно - когда точно не знаешь, что тебя ждет завтра, остается только молиться и мечтать о дивном новом мире, полном любви.

Что касается самых популярных художественных книг, выпущенных в 2021 году, то топ-3 выглядит следующим образом: роман Стивена Кинга "Позже", рассказывающий о мальчике, который мог разговаривать с умершими, одна из самых ожидаемых книг года "Эшелон на Самарканд" Гузель Яхиной и самый продаваемый дебютный роман "Клуб убийств по четвергам" Ричарда Османа.

Среди самых популярных книг в жанре нон-фикшн россияне выделили "Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности" Сары Гай Форден. Именно эта книга стала основой для фильма Ридли Скотта "Дом Gucci", в котором главные роли исполнили Аль Пачино, Леди Гага, Адам Драйвер и Джаред Лето. Следом идет еще один успешный дебютант Мэттью Макконахи и его автобиография "Зеленый свет". Третья строчка у Джен Синсеро, которая продолжает совершенствовать наше внутреннее "я" в книге "НИ ЗЯ. Откажись от пагубных слабостей, обрети силу духа и стань хозяином своей судьбы".