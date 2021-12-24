Российский предприниматель Олег Волин обратился с "рассудительным письмом" к западным бизнесменам

Российский предприниматель, руководитель компании "Универсалресурс" Олег Волин со страниц европейской прессы обратился к своим западным коллегам-бизнесменам. В своем послании Волин разрушает стереотипы восприятия европейским истеблишментом истинных намерений России по отношению к Украине. Приводим текст его обращения.

"Мне часто приходится общаться с друзьями-бизнесменами из Европы. Бизнес есть бизнес, сегодня он часть глобального мира и взаимная интеграция экономических систем - это необратимый процесс. Торговые отношения являются частью мирового потребительского рынка. Их регулируют всеобщий спрос и предложение. Санкции, которые сегодня вводятся против России, зеркально возвращаются западноевропейской экономике, приводя к стагнации и убыткам. Но для санкций нужен повод, каким бы нелепым он ни был.

Последние несколько месяцев европейские друзья стали задавать мне настойчивый вопрос: "Если Россия нападет на Украину, станет ли это поводом для масштабной войны в Европе?". Если бы этот вопрос задал один человек, я бы заподозрил его в незнании политической ситуации и нежелании читать газеты. Но вопрос этот задают совершенно разные люди. Он буквально висит в европейском воздухе, и я отдаю себе отчет в том, что им задаются как раз те люди, которые внимательно читают газеты и следят за новостями.

Я убежден, что "российская агрессия против Украины" существует только на страницах западных газет. Это большая политическая игра, которая выгодна политикам за океаном, которые не осознают, что Европа не заканчивается на границах Украины или России, а тянется от Атлантики до Урала. Общеевропейский дом не нуждается в американских глобальных играх. Эти игры ведутся в интересах транснациональных корпораций при полном игнорировании европейских ценностей и запросов.

Иезуитский лозунг "Цель оправдывает средства" служит для оправдания финансовой экспансии, ради которой можно придумать виртуальную войну, а можно и развязать настоящую. Причем, на территории Европы, ведь американцы ясно понимают, что в современной ядерной войне победителей не будет. Нам насильно навязывают страх перед ядерной катастрофой, намекая, что масштабный военный конфликт случится именно на европейской территории. В связи с этим, меня беспокоят экономические последствия этой большой американской игры для европейских рынков. Политики упорно говорят о российской угрозе, бизнес панически реагирует, торговля замораживается, все ждут, когда же Россия вторгнется на Украину. Похоже на абсурд. Ведь если верить западным политикам и газетам, Россия давно уже это сделала и с 2014 года считается "страной-агрессором".

Где вы видели такого агрессора, который поставляет потерпевшей стороне газ, нефть, топливо для атомных станций и осуществляет гуманитарную помощь? Санкции, которым подверглась Россия за мнимую "агрессию", не наносят ей никакого ущерба. Серьезные политики отлично понимают, что в отношениях с Россией есть "красные линии". Их нельзя переходить. Поэтому нападки на Россию и обвинение ее в подготовке нападения на Украину и не выходят за рамки обычной формулировки "highly likely".

Между тем, в Европе хватает своих проблем - энергетический кризис, мигранты, борьба с коронавирусом и проблемы экологии. Истерия по поводу "highly likely" войны с Украиной отвлекает от внутренних проблем и возрождает забытый образ России как злобного и коварного врага.

На самом деле русский народ, переживший ужасы Второй мировой войны, нисколько не стремится к развязыванию новой. Наоборот, русские настороженно наблюдают за отголосками нацизма на Украине. Мы переживаем за украинский народ, который нам близок ментально, генетически и духовно. У нас одна и та же христианская вера, которая выдержала испытания временем. Христианство как духовный стержень мирного сосуществования объединяет нас со всей Европой. Сегодня Россия, наконец, нашла баланс своего развития и категорически не хочет его нарушать. Русским не нужна никакая война. Ни холодная, ни горячая, ни гибридная.

Но в последнее время из США заговорили о возможном отключении Российской Федерации от системы международных платежей SWIFT в качестве превентивной меры наказания вероятного "агрессора". Характерно, что пока никто еще не задал вопрос, как именно Европа будет расплачиваться с Россией за газ, если платежи через SWIFT будут невозможны? Могут и хотят ли европейские страны отказаться от российского газа этой зимой, весной, через год, через 10 лет? Конечно, нет. Будет ли Россия поставлять газ бесплатно? Тоже, конечно, нет. Сама постановка вопроса отключения России от SWIFT - это не просто тупик для европейских и международных отношений. Это кризис стратегического планирования.

Искусственная шумиха вокруг российско-украинских отношений приносит сиюминутные дивиденды только незрелым политикам и СМИ. Сегодня, когда мир переживает очередную волну коронавирусной пандемии, уже пора задуматься о постковидной реабилитации. Она потребует общих усилий и всемирной кооперации государств и экономик. Этот процесс затронет все уровни современной цивилизации - от промышленности до социальных отношений, от образования до фондовых рынков, от торговли бананами до IT-технологий. Преодолеть последствия ковид-кризиса можно только вместе.

Поэтому никто в здравом уме не может быть заинтересован в очередном мировом кризисе в виде масштабного военного конфликта или обрушения фондовых рынков. Тиражируя мнимые страхи по поводу мифической войны с Украиной, недобросовестные и безответственные политики и СМИ по сути отрабатывают гласный и негласный заказ американских политиков. При этом такие СМИ и такие политики формально не несут ответственности за последствия своих измышлений. Пропаганда в отличие от реального здравого смысла всегда безответственна. Она обслуживает сиюминутные запросы узкого круга людей, которые преследуют исключительно свои интересы. Современное бизнес-сообщество - это широчайший круг людей, со своими мнениями, целями и желаниями. Своей энергией и предприимчивостью они двигают мир вперед. И для здорового ядра этого бизнес-сообщества сейчас как никогда важно стоять на позициях здравого смысла. Кооперация здравого смысла - это именно то, что нужно сейчас Европе и миру".