Руководителей суверенных республик не пугал гибельный разрыв экономических связей

В личном фонде руководителя Отдела информации Совета министров СССР Л.А. Вознесенского1, поступившем в РГАСПИ в 2020 г. и находящемся в стадии комплектования, хранятся документы (док. 1-2), которые демонстрируют попытку союзного центра рационально обосновать сложности выхода из СССР и иллюстрируют оценку зарубежных наблюдателей по возможному сохранению СССР. Среди иностранных аналитиков выделяется высказанное осенью 1989 г. мнение известного английского журналиста Джонатана Стила (док. 3)2.

№ 1. Записка "О валютной хозрасчетной деятельности прибалтийских и других союзных республик". 1989 г.

По поручению Совета министров СССР Госпланом СССР и Госстатом СССР представлены обобщенные данные о пересчете из советских в мировые цены ввоза и вывоза продукции по союзным республикам за 1987 год (включая импорт и экспорт).

1. По всем трем республикам Прибалтики при оценке продукции как в советских, так и в мировых ценах ввоз в соответствующую республику превышал вывоз из нее. Однако при расчетах в мировых ценах это превышение более существенное. (Таблица 1)

Большее (в мировых ценах) превышение ввоза над вывозом объясняется особенностями структуры производства в этих республиках и различиями цен на союзном и мировом рынке.

С одной стороны, республики Прибалтики ввозят преимущественно продукцию группы "А", мировые цены на которую, как правило, выше действующих в СССР (топливо, металл, оборудование, а также шерсть, хлопок, зерно и др.).

Например, Литва получила нефтепродуктов и газа в советских ценах на 1 млрд рублей, а в мировых - на 2,5 млрд рублей.

С другой стороны, вывозимая из этих республик продукция легкой и пищевой промышленности ценится на мировом рынке дешевле, чем в советских ценах.

Так, вывоз из Литвы продукции сельского хозяйства, пищевой и легкой промышленности в советских рублях составляет 2,6 млрд рублей, а в мировых - лишь 1 млрд рублей.

Следует подчеркнуть, что в расчете на душу населения именно на республики Прибалтики приходится наибольшее в СССР превышение ввоза над вывозом продукции в мировых ценах (в Литве - 961, Эстонии - 835 и Латвии - 642 рубля).

В последнее время прибалтийские республики всячески оспаривают правомерность действующей методологии и результатов расчетов ввоза и вывоза продукции. В частности, обращается внимание на то, что значительную часть продовольственных и промышленных товаров потребляют и вывозят отдыхающие и другие приезжие из других регионов. Предлагается также "очистить" результаты от военных расходов (включая строительство) и т.п.

Демонтаж памятника В.И. Ленину в Вильнюсе. 1991 г. Фото: ТАСС

2. По другим союзным республикам пересчет ввоза и вывоза продукции из советских цен в мировые в силу указанных различий между этими ценами приводит к следующему:

в корне меняется положение РСФСР. Если при расчете в наших ценах РСФСР ввозит продукции на 29 млрд рублей больше, чем вывозит (т.е. имеет отрицательное сальдо ввоза), то при исчислении в мировых ценах ее ввоз уменьшается на 32 млрд рублей, вывоз увеличивается на 38 млрд рублей, и в итоге сальдо становится положительным в размере 41 млрд рублей;

несколько улучшается сальдо ввоза также по Украине и Туркмении, но в целом оно остается отрицательным;

по всем другим республикам сальдо ввоза ухудшается. Особенно это касается республик с относительно высоким уровнем развития сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности (Белоруссии, Молдавии).

Таким образом, при расчете в мировых ценах положительное сальдо имеет только РСФСР, практически "нулевое" сальдо - Азербайджанская и Туркменская ССР, а остальные республики - отрицательное.

Сальдо ввоза и вывоза продукции, включая импорт и экспорт в мировых ценах (превышение вывоза + , превышение ввоза - :

Отдано НИР (Н. И. Рыжкову) 2.VII.89 3

Копия. Машинопись.

РГАСПИ Ф. 660. Оп. 9.

Записка "Некоторые аспекты развития экономики Эстонской ССР". Июль 1990 г.

№ 2. Фрагменты записки "Некоторые аспекты развития экономики Эстонской ССР". Июль 1990 г.

1. В народном хозяйстве страны Эстонская ССР является одной из наиболее развитых республик. Производство национального дохода на душу населения в республике на 18% выше среднесоюзного уровня, промышленной продукции - в 1,3 раза, валовой сельскохозяйственной - в 1,5 раза.

[...]

В 1989 г. национальный доход в республике (в фактических ценах) составил 4,3 млрд рублей и увеличился по сравнению с 1985 г. на 13,5% при 12,5% по пятилетнему плану. Доля республики в общесоюзном производстве национального дохода составила 0,6%. За годы двенадцатой пятилетки производительность общественного труда выросла на 14,6% при 11,2% в целом по стране. За счет этого фактора в Эстонской ССР получен весь прирост национального дохода.

[...]

В двенадцатой пятилетке устойчиво сложилось отрицательное сальдо произведенного и использованного национального дохода, то есть использование материальных ресурсов на потребление и накопление превысило объем их производства. В 1986-1989 гг. размер этого превышения в Эстонии составил 2,0 млрд рублей, или 12,8% [...].

2. По важнейшим видам продукции производственно-технического назначения Эстония зависит от поставок из других регионов страны. Республика полностью завозит уголь, автомобильный бензин, дизельное топливо, топочный мазут, газ, продукцию черной и цветной металлургии, резинотехнической промышленности.

За счет собственных ресурсов лесных материалов республика обеспечивает свою потребность в деловой древесине на 80%, пиломатериалах - на 88%, недостающее количество лесных материалов ввозит из РСФСР [...].

Эстония, не имея собственного производства большинства видов машин и оборудования, обеспечивается ими за счет ввоза из других союзных республик.

[...].

В 1988 г. производство первичной энергии в Эстонии составило 7,8 млн тонн в пересчете на условное топливо, при этом 97% производства первичной энергии приходится на горючие сланцы, а остальные 3% - на топливный торф и дрова для отопления.

В то же время валовое потребление республикой первичной энергии и ее эквивалентов в указанном году было на уровне 12,7 млн тонн условного топлива. Таким образом, Эстония в состоянии удовлетворить свою потребность в топливе и энергии за счет собственного производства лишь на 62%, оставшиеся 38% потребности в энергоресурсах она покрывает за счет поставок из других регионов страны [...].

В 1988 г. в республику завезено около одного млн тонн зерна, сырья для предприятий текстильной и легкой промышленности почти на 87 млн рублей [...] в оптовых ценах, товаров народного потребления на 922 млн рублей, или 38% от объемов рыночных фондов республики.

Эстония завозит овощи, фрукты, бахчевые, овощные и фруктовые консервы. Полностью за счет завоза обеспечивается потребность республики в сахаре, чае, растительном масле, коньяке, шампанском, а также в бытовой технике и ряде предметов домашнего обихода: в телевизорах, радиоприемных устройствах, бытовых холодильниках, стиральных и швейных машинах, электропылесосах, мотоциклах и мотороллерах, велосипедах, мопедах и других видах бытовой техники. [...]

Эстонская ССР тесно связана с союзным рынком, полный разрыв с которым привел бы ее экономику в тяжелое состояние (особенно в первоначальный период). Ощутимо пострадал бы и Союз от сокращения поставок мяса, молока и некоторых товаров народного потребления.

[...]

Дефицитные "Жигули" для жителей Прибалтики. Рижский морской порт. 1980-е гг. Фото: РИА Новости

3. Промышленность Эстонии представлена 284 предприятиями (объединениями) с годовым объемом производства продукции в 6,7 млрд руб., или 0,7 % союзного производства.

[...]

В отраслях машиностроения, развитие которого практически полностью зависит от поставок комплектующих изделий и материалов из других областей, имеются специализированные производства по выпуску строительно-дорожного оборудования, электротехнических изделий, нефтегазоперерабатывающего оборудования. В республике имеется ряд машиностроительных предприятий-монополистов.

[...]

Таллинское производственное объединение "Таллэкс" производит 71% общесоюзного выпуска многоковшовых экскаваторов.

[...]. В РСФСР, Молдавию, Белоруссию, другие республики Прибалтики и на экспорт направляется 85% выпускаемой продукции. Для изготовления экскаваторов завод получает дизельные двигатели производственного объединения "Минский тракторный завод им. Ленина" и "Челябинский тракторный завод имени Ленина", металл - с Череповецкого, Орско-Халиловского металлургических комбинатов и других.

Основной продукцией таллинского НПО "Электротехника" являются силовые полупроводниковые преобразователи (33% общего производства в стране), которые поставляются практически во все союзные республики. При этом работа предприятия полностью зависит от поставки комплектующих элементов. Промышленные кристаллы поставляются из РСФСР, трансформаторы разной мощности - из Свердловской области, стеклотекстолий - из Азербайджана, Грузии, металлопрокат - из РСФСР и Украины.

Таллинский машиностроительный завод имени Лауристина Минтяжмаша СССР специализируется на производстве аппаратов воздушного охлаждения, которые используются на оснащение нефтегазоперерабатывающих заводов, нефтехимических и химических комбинатов, компрессорных станций для перекачки газа на газопроводах. Доля их в общесоюзном производстве составляет 43%. Почти все аппараты воздушного охлаждения вывозятся за пределы республики. Электрооборудование (для выпуска этих аппаратов) поставляется с тираспольского завода "Электромаш", Лысьвенского турбогенераторного завода, металл - с Череповецкого металлургического комбината, алюминиевый прокат и трубы - из Ростовской области [...].

Для россиян поездки в Прибалтику были сродни заграничным: здесь и товара побольше, и улочки с вывесками как в Европе. Фото: РИА Новости

4. Доля республики в стране по всем показателям сельского хозяйства незначительна.

[...]

Значительный объем продукции животноводства республика получает за счет комбикормов, выделяемых ей из государственных ресурсов.

[...]

Для россиян поездки в Прибалтику были сродни заграничным: здесь и товара побольше, и улочки с вывесками как в Европе. Фото: РИА Новости

6. В истекшем [1989 ] году обеспечено исполнение Государственного бюджета Эстонской ССР с превышением доходов над расходами в сумме 95,3 млн рублей при запланированном дефиците 101,6 млн рублей. Доходы, полностью поступающие в бюджет республики [...], в 1989 г. составили 620,7 млн рублей, или 28% всех доходов [...].

Средства, передаваемые из союзного бюджета в бюджет республики на выплату разниц в ценах на скот и молоко, составили 166,8 млн рублей, или 7% доходов. Кроме того, значительные средства передаются Союзом в бюджет республики из бюджета социального страхования на выплату пенсий. В 1989 г. эти средства составили 232,5 млн рублей (10% доходов) и возросли на треть по сравнению с 1985 г.

В расходах бюджета республики 57% составили расходы на народное хозяйство, 39% - на социально-культурные мероприятия и науку.

РГАСПИ. Ф. 660. Оп. 9.

Копия. Машинопись.

№ 3. Перевод статьи Д. Стила из газеты "Гардиан". Сентябрь 1989 г.

Вестник ТАСС информации из стран Западной Европы.

Текущие сведения. Серия СЕ.

13 сентября 1989 года

ТАСС Серия "СЕ" - Лист 8ДГ 154

Общие проблемы

"Гардиан" о межнациональных отношениях в СССР

МН. МЭ. ЖЕ. 0406. Р. Лондон. 12 сентября. /ТАСС/ Газета " Гардиан" опубликовала статью Джонатана Стила "Путь насилия от сталинской двери", в которой, в частности, говорится: "Из этого вихря межнациональных конфликтов напрашивается вывод о том, что Советский Союз разваливается на части. Возможно, это и так. И все же, во-первых, когда едешь по этой огромной стране, возникает другое чувство. Армяне все еще смотрят на Россию как на защитника от турок. О полной независимости речи не идет. Грузины в большей степени настроены добиваться полной независимости. Абхазцы - нет. Они хотят выйти из Грузии, но остаться в Советском Союзе. Азербайджанцы встревожены положением в Нагорном Карабахе, но их жалобы больше касаются Армении, чем Москвы.

Для россиян поездки в Прибалтику были сродни заграничным: здесь и товара побольше, и улочки с вывесками как в Европе. Фото: РИА Новости

Во-вторых, связи между различными конфликтами не существует. Кумулятивного эффекта не возникает. Напротив, каждая национальная группа поглощена своими собственными требованиями - кое-кто скажет, что они стали навязчивой идеей, - что ее мало интересует то, что происходит в другой республике, находящейся на расстоянии сотен миль от нее. Представление о Советском Союзе как о монолите пустило глубокие корни. Мы так к нему привыкли, что нас так и подмывает назвать какой-то признак нестабильности роковым. Ведь монолит хрупок. Одна трещина - и он расколется на куски. Я не уверен в том, что это действительно так.

До гласности мы не подозревали, какой остроты достигли межнациональные отношения в этой стране. Открытие, ставшее результатом гласности, вызвало потрясение. Но по мере того, как это потрясение проходит, рассмотрим другую возможность. За державшейся на репрессиях поверхностной стабильностью, навязанной Сталиным, возможно, существует более прочная стабильность, покоящаяся на силе привычки, традициях, местничестве и представлении о том, что известное старое безопаснее нового. Если сегодняшний плюрализм сохранится, а культурная и политическая автономия будет расширена, эта система может оказаться более гибкой, чем мы полагаем.

РГАСПИ. Ф. 660. Оп. 9.

Копия. Типографский текст.

1. Вознесенский Лев Александрович (1926-2020) - советский экономист, в 1974-1991 гг. - политический обозреватель советского телевидения, организатор и ведущий серии передач "Проблемы - поиски - решения" ("Перестройка: проблемы и решения"), в 1988-1991 гг. руководитель Отдела информации при Совете министров СССР.

2. Стил Джонатан (р. 1941) - в 1988-1994 гг. - шеф московского бюро газеты "Гардиан".