Закон Рязанской области от 23 декабря 2021 года № 99-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Рязанской областной Думой 15 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области (далее - ТФОМС Рязанской области) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС Рязанской области в сумме 15 769 006,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 15 710 418,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС Рязанской области в сумме 15 769 006,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 105 300,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета ТФОМС Рязанской области в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета ТФОМС Рязанской области на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС Рязанской области на 2023 год в сумме 16 632 417,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 16 570 607,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 17 616 733,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 17 551 276,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС Рязанской области на 2023 год в сумме 16 632 417,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 545,3 тыс. рублей, объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 166 100,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 17 616 733,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 272,9 тыс. рублей, объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 234 900,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета ТФОМС Рязанской области на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Прогнозируемые доходы бюджета ТФОМС Рязанской области

Утвердить прогнозируемые доходы бюджета ТФОМС Рязанской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета ТФОМС Рязанской области

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС Рязанской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов, согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов, согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС Рязанской области

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС Рязанской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас ТФОМС Рязанской области

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса ТФОМС Рязанской области на 2022 год - 1 454 816,4 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса ТФОМС Рязанской области используются на цели, установленные частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", в соответствии с порядком использования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования, установленным Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Рязанской области, в размере 0,85 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета ТФОМС Рязанской области

Установить, что в соответствии с частью 2 статьи 30.1 Закона Рязанской области от 14 октября 2005 года № 102-ОЗ "О бюджетном процессе в Рязанской области" в ходе исполнения настоящего Закона в 2022 году внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета ТФОМС Рязанской области без внесения изменений в настоящий Закон может осуществляться в соответствии с решением руководителя ТФОМС Рязанской области по следующим основаниям:

1) в случае направления на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования остатков средств бюджета ТФОМС Рязанской области, образовавшихся по состоянию на 1 января 2022 года, не подлежащих возврату согласно бюджетному законодательству (за исключением остатков, указанных в пункте 2 настоящей статьи);

2) в случае направления на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования остатков средств бюджета ТФОМС Рязанской области, образовавшихся по состоянию на 1 января 2022 года в результате неполного использования в 2021 году средств на указанные цели;

3) в случае поступления в бюджет ТФОМС Рязанской области средств сверх объема, утвержденного настоящим Законом, и подлежащих в соответствии с частью 2 статьи 6 настоящего Закона направлению на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) в случае получения прочих доходов, зачисляемых в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования, и направления указанных средств на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования сверх объема, установленного настоящим Законом;

5) в случае увеличения бюджетных ассигнований на возмещение бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи лицам, застрахованным на территории Рязанской области, за медицинскую помощь, оказанную за пределами территории страхования, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных целевой статьей расходов "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" раздела "Здравоохранение";

6) в случае увеличения расходов на оплату медицинской помощи, оказанной в 2021 году, из средств возвращенного из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования остатка субвенций, потребность в котором в соответствии с действующим законодательством будет подтверждена уведомлением по расчетам между бюджетами.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов







