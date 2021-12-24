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Серьезно обгоревшую при пожаре певицу Хлебникову прооперировали

Новости
    24.12.2021, 10:58
Текст:   Олег Усков

Советская, российская певица, актриса и телеведущая Марина Хлебникова, получившая значительные ожоги при пожаре у себя дома в середине ноября, была прооперирована.

Как передает РЕН ТВ, 56-летней артистке провели операцию по восстановлению обожженной кожи. И не последнюю: согласно уточнению канала, певице предстоит еще не одно оперативное вмешательство, процесс восстановления будет достаточно долгим, и Новый год Хлебниковой предстоит встретить в больнице.

Ранее сообщалось, что находящаяся в тяжелом состоянии артистка была введена медиками в искусственную кому.

Мария Хлебникова родилась в 1965-м в Долгопрудном. Первый сольный альбом выпустила в 1995 году. Главный хит исполнительницы - шуточная лирическая песенка "Чашка кофию".

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