СК отправил в суд дело Цивина и Дрожжиной, обманувших семью Баталовых

Это одно из самых громких скандальных уголовных дел уходящего года. Михаил Цивин и Наталия Дрожжина обвиняются СК по уголовной статье -"мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере с лишением гражданина права на жилое помещение".

Третьим фигурантом этого дела стал столичный нотариус Дмитрий Бублий. У него обвинения в пособничестве, мошенничестве, "совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с лишением гражданина права на жилое помещение" и "злоупотребление полномочиями частного нотариуса".

Само уголовное дело было возбуждено по личному поручению главы СК Александра Бастрыкина после того, как об аферах с имуществом семьи Баталовых рассказали журналисты. Да и весь ход расследования дела находился на контроле главы ведомства.

По версии следствия, Цивин и Дрожжина вошли в доверие к вдове актера Алексея Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им помощи. На протяжении нескольких лет "с целью создания образа добропорядочности и наличия искреннего намерения заботы" они помогали Баталовым в решении бытовых вопросов, в обеспечении предметами первой необходимости и продуктами питания. Наконец, добившись доверительных отношений, обвиняемые "обманным путем подписали доверенности на распоряжение всеми денежными средствами, находящимися на их расчетных счетах". По этим доверенностям в 2019-2020 годах супруги сняли практически все сбережения вдовы и дочери. А это больше 20 миллионов рублей.

Следующей стала недвижимость Баталовых - доля в квартире по улице Серафимовича, квартира в 1-ом Самотечном переулке, а также нежилое помещение мастерской актера Алексея Баталова. Цивин и Дрожжина подписали у вдовы и дочери договоры пожизненного содержания с иждивением. Их удостоверял нотариус Дмитрий Бублий "в нарушение установленной процедуры нотариального удостоверения сделок". Проще говоря, без присутствия самих Баталовых.