Совфед отменил требование к военным о наличии лицензии на испытание оружия

Совет Федерации одобрил закон об отмене требования к Вооруженным силам РФ и Росгвардии иметь лицензию для производства, торговли и испытания оружия и боеприпасов. Такое решение было принято в пятницу на заседании СФ.

В пояснительной записке говорится, что возложенные на воинские части и организации задачи по обеспечению обороны и безопасности страны предполагают непосредственное обращение с вооружением, военной техникой и боеприпасами, гражданским, служебным оружием и пиротехническими изделиями. На воинские части и организации возложено выполнение деятельности по разработке, производству, хранению, установке, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации, реализации вооружения, военной техники и боеприпасов, гражданского и служебного оружия, основных частей огнестрельного оружия и торговле ими, пиротехнических изделий IV и V классов и их применению.

"Вместе с тем существующее правовое регулирование, предусматривающее необходимость получения воинскими частями и организациями Вооруженных сил РФ и войск Росгвардии лицензий на указанные виды деятельности, является избыточным", - подчеркивается в законе.

Сейчас для испытания вооружения, военной техники и боеприпасов воинским частям и организациям требуются лицензии, без получения которых невозможно выполнение ими возложенных функций.

При этом закон, который одобрил Совфед, не допускает сервисное обслуживание вооружения и военной техники без лицензии с 1 марта 2022 года. Положение об отмене требования к ВС РФ и Росгвардии на наличие лицензии вступает в силу с 1 марта 2022 года.