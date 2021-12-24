Совфед поддержал блокировку сайтов по продаже фальшивых COVID-сертификатов

Совет Федерации на заключительном заседании осенней сессии одобрил закон, позволяющий в досудебном порядке блокировать сайты с ложной информацией о терактах, а также с предложениями о продаже фальшивых документов, в том числе - сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Как рассказала, представляя документ, первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, генеральный прокурор или его заместители получат право обращаться в Роскомнадзор с требованием об ограничению доступа к ресурсам, распространяющим:

- предложение о приобретении поддельного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей (сюда относятся поддельные сертификаты о вакцинации или результатах ПЦР-тестов);

- информацию, содержащую ложные сообщения об актах терроризма, а также обоснование и (или) оправдание экстремистской и террористической деятельности;

- информационные материалы организации, деятельность которой запрещена в РФ в связи с принадлежностью к экстремистским или террористическим.

"Данные изменения будут способствовать информационной безопасности Российской Федерации и позволят во внесудебном порядке блокировать противоправный контент, содержащий информацию экстремистской и террористической направленности", - считают в профильном комитете.

В случае подписания президентом закон вступит в силу со дня его официального опубликования.