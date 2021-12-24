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Текст:   Галина Мисливская 
12:56 24.12.2021

"Дачную амнистию" продлили до 2031 года

Совет Федерации на заключительном заседании осенней сессии одобрил закон о продлении срока "дачной амнистии" на пять лет.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

"С 1 марта 2026 года по 1 марта 2031 года продлевается срок осуществления государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на жилой или садовый дом и особого порядка получения разрешений на строительство и реконструкцию, начатых до введения в действие Градостроительного кодекса", - говорится в заключении профильного Комитета по экономической политике.

Кроме этого, до 1 марта 2031 года гражданин, который использует для постоянного проживания без права собственности возведенный до 14 мая 1998 года жилой дом, расположенный в границах населенного пункта, сможет рассчитывать на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, где его дом расположен.

Дачники смогут проголосовать на собрании через портал госуслуг

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