Совет Федерации на заключительном заседании осенней сессии одобрил закон о продлении срока "дачной амнистии" на пять лет.

"С 1 марта 2026 года по 1 марта 2031 года продлевается срок осуществления государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на жилой или садовый дом и особого порядка получения разрешений на строительство и реконструкцию, начатых до введения в действие Градостроительного кодекса", - говорится в заключении профильного Комитета по экономической политике.

Кроме этого, до 1 марта 2031 года гражданин, который использует для постоянного проживания без права собственности возведенный до 14 мая 1998 года жилой дом, расположенный в границах населенного пункта, сможет рассчитывать на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, где его дом расположен.