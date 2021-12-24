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Рубрика: Культура

Спецвыпуск шоу "Новогодняя Маска" покажут в канун праздника

Российская газета - Неделя № 293(8644)
Спецвыпуск шоу "Новогодняя Маска" покажут в канун праздника.
Шоу "Маска" не просто талантливое, но еще и очень актуальное в наши дни. Фото: pr ntv Шоу "Маска" не просто талантливое, но еще и очень актуальное в наши дни. Фото: pr ntv
Шоу "Маска" не просто талантливое, но еще и очень актуальное в наши дни. Фото: pr ntv

В канун Нового года, 31 декабря, телеканал НТВ покажет новогоднюю программу. В ней много интересного, но "вишенка" на праздничном торте" - специальный выпуск шоу "Новогодняя Маска". Канал позиционирует его как главное шоу страны, и ниже в статье - факты, почему это правда. А пока расскажем, что в этот Новый год зрителей ждут незабываемые номера любимых участников первого и второго сезонов шоу "Маска", а также 10 абсолютно новых масок, которые были специально разработаны и созданы для новогоднего выпуска. Перед зрителями предстанет и жюри проекта - Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Александр Ревва. Ведущий шоу - Вячеслав Макаров.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Напомним, что год назад - 31 декабря 2020 г. - в эфир НТВ вышел новогодний спецвыпуск проекта "Маска" (производством шоу занимается компания "ВайТ Медиа"). Именно тогда на сцену вышли 10 новых масок, а также все участники первого сезона, звездные судьи и ведущий проекта. Выпуск имел оглушительный успех: НТВ вышел на первое место, обойдя Первый канал и "Россию 1", а максимальная доля в аудитории старше 18 лет составила 19,2%. Для людей, далеких от цифр на телевидении, поясним, что такие показатели НТВ за 31 декабря 2020 года стали лучшими за последние 10 лет, по сравнению с предыдущим годом объем аудитории в новогоднем слоте НТВ вырос в 2 раза - это максимальный прирост в "большой" тройке федеральных каналов (Первый канал, "Россия 1", НТВ).

Прямая речь

Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ

"31 декабря прошлого года случилось настоящее новогоднее чудо: нам впервые за многие годы удалось потеснить двух традиционных лидеров праздничного эфира. В новогоднюю ночь наша "Маска" продолжила ставить рекорды и вновь стала одним из главных эфирных событий. Как и в прошлом году, мы решили сделать зрителям НТВ подарок на Новый год и вновь выпустить специальный выпуск главного шоу последнего десятилетия - "Новогоднюю Маску". Мы подготовили нечто невероятное: дуэты, которые зрители увидят в новогоднюю ночь, уверены, всех поразят. Одним словом, в этом году на НТВ вновь будет настоящая музыкальная феерия".

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