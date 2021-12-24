Список иноагентов в РФ пополнился двумя организациями

Два официально незарегистрированных региональных ЛГБТ-движения пополнили список общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, сообщает Минюст.
"24 декабря (...) в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включены незарегистрированные общественные объединения, функционирующие без приобретения права юридического лица, инициативная группа ЛГБТ+ "Реверс" и Санкт-Петербургская ЛГБТ-инициативная группа "Выход", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
В качестве источника финансирования организаций министерство указывает благотворительный фонд социально-правовой помощи "Сфера" (признана в РФ НКО-иноагентом).