Стало известно, каким будет новый iPhone SE. Самое главное

Уже грядущей весной компания Apple может представить обновленный iPhone SE - бюджетный аппарат, обеспечивающий доступный "вход в экосистему".

Вероятнее всего, новинка получит название iPhone SE 3, а купить ее можно будет в марте или апреле. "Сердцем" девайса станет топовый на сегодняшний день чип от Apple - A15 Bionic, задумана и поддержка 5G.

Диагональ экрана останется прежней - 4,7 дюйма, а объем оперативной памяти составит 3 Гб, что немного по нынешним меркам (хотя Apple старается не делать упор исключительно на технические характеристики).

Что касается цены, то она, по данным DigiTimes, составит около 400 долларов, или менее 30 тысяч рублей.